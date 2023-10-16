Браузер Google Chrome отримав нову функцію для ноутбуків

Сторінка Google Chrome на ноутбуці. Фото: freepik

Американський веббраузер Google Chrome завжди відрізнявся великими апетитами до системи, у зв'язку з чим сильно навантажує батарею ноутбука та смартфона, а також іноді гальмує й персональний комп'ютер. Нова функція браузера дозволить дізнатися, скільки пам'яті затрачує кожна вкладка.

Про це повідомляє портал Windows Latest.

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У нововведенні планується переконати надмірно недовірливих користувачів в тому, що підвищене споживання ОЗУ насамперед пов'язано з конкретними вебресурсами, а потім — з потребами браузера.

Особливо корисним оновлення стане для власників ноутбуків, де споживання ОЗУ безпосередньо пов'язане не тільки зі швидкодією, але й з автономністю. Тепер в реальному часі можна буде виявляти ресурсомісткі вебсторінки та більш розумно розподіляти навантаження.

Оновлення браузеру. Джерело: Windows Latest

Наразі функція вже має бути доступною для всіх користувачів Google Chrome. Якщо у вас її немає, ви можете ввімкнути її вручну. Для цього скопіюйте в адресний рядок Chrome://flags, натисніть Enter і увімкніть Show memory usage in hovercards.

Нагадаємо, що раніше Google презентував нову функцію на основі штучного інтелекту. Також з'явилася інформація про новий смартфон-бюджетник від американського техногіганта.