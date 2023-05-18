Tesla розглядає Індію як потенційне місце для будівництва нового заводу електромобілів

Генеральний директор SpaceX, Twitter і Tesla Ілон Маск спостерігає за круглим столом під час 6-го саміту «Обирай Францію» в Шато де Версаль. Фото: REUTERS / Людовік Марін / POOL

Tesla висунула пропозицію щодо створення фабрики в Індії, спрямованої на виробництво електромобілів для внутрішнього ринку та експорту. Цього тижня відбудуться перемовини щодо потенційного будівництва.

Про це повідомляє Reuters.

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Tesla внесла пропозицію про будівництво заводу для виробництва електромобілів після того, як Індія відмовилась зменшувати високий імпортний податок на автомобілі. Зазначається, що він може досягати 100%, про що компанія Ілона Маска намагалась укласти домовленість. Індія висловила бажання, щоб Tesla виготовляла свої автомобілі на території країни, проте Маск спочатку хотів оцінити ринок через імпорт. Пізніше переговори зайшли в глухий кут.

У нещодавніх приватних переговорах Tesla запропонувала Індії створити новий автомобільний завод, хоча деталі, такі як місце розташування та розмір інвестицій, залишилися невідомими.

Цього тижня керівники компанії їдуть до Індії, де планують зустрітися з урядом, щоб обговорити місцеві джерела постачання компонентів та інші питання, пов'язані з виробництвом електромобілів.

Нагадаємо, що компанія Tesla розпочала будівництво літієвого нафтопереробного заводу в Техасі. За словами генерального директора Ілона Маска, фабрика повинна виробляти достатньо металу для акумуляторів, щоб створити близько 1 мільйона електромобілів (EV) до 2025 року.

Також ми повідомляли, що нещодавно, 14 травня, компанія Ілона Маска вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink. На сторінці SpaceX опублікували відео запуску.