Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Tesla розглядає Індію як потенційне місце для будівництва нового заводу електромобілів arrow

Tesla розглядає Індію як потенційне місце для будівництва нового заводу електромобілів

18 травня 2023 06:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Tesla розглядає Індію як потенційне місце для будівництва нового заводу електромобілів
Генеральний директор SpaceX, Twitter і Tesla Ілон Маск спостерігає за круглим столом під час 6-го саміту «Обирай Францію» в Шато де Версаль. Фото: REUTERS / Людовік Марін / POOL
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Tesla висунула пропозицію щодо створення фабрики в Індії, спрямованої на виробництво електромобілів для внутрішнього ринку та експорту. Цього тижня відбудуться перемовини щодо потенційного будівництва.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Ще один автомобільний завод Маска

Tesla внесла пропозицію про будівництво заводу для виробництва електромобілів після того, як Індія відмовилась зменшувати високий імпортний податок на автомобілі. Зазначається, що він може досягати 100%, про що компанія Ілона Маска намагалась укласти домовленість. Індія висловила бажання, щоб Tesla виготовляла свої автомобілі на території країни, проте Маск спочатку хотів оцінити ринок через імпорт. Пізніше переговори зайшли в глухий кут. 

У нещодавніх приватних переговорах Tesla запропонувала Індії створити новий автомобільний завод, хоча деталі, такі як місце розташування та розмір інвестицій, залишилися невідомими.

Цього тижня керівники компанії їдуть до Індії, де планують зустрітися з урядом, щоб обговорити місцеві джерела постачання компонентів та інші питання, пов'язані з виробництвом електромобілів.

Нагадаємо, що компанія Tesla розпочала будівництво літієвого нафтопереробного заводу в Техасі. За словами генерального директора Ілона Маска, фабрика повинна виробляти достатньо металу для акумуляторів, щоб створити близько 1 мільйона електромобілів (EV) до 2025 року.

Також ми повідомляли, що нещодавно, 14 травня, компанія Ілона Маска вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink. На сторінці SpaceX опублікували відео запуску. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB