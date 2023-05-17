Tesla навчила своїх роботів навичкам людини

Роботи-гуманоїди Tesla. Фото: скріншот Tesla/Youtube

Компанія Tesla продемонструвала останні досягнення своїх людиноподібних роботів. Вони тепер здатні самостійно пересуватися, хоча поки не дуже швидко, повторювати рухи людини та переносити предмети.

Про це йдеться у відеопрезентації Tesla.

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Робот Tesla Bot

Робот Tesla Bot, відомий також як Optimus, активно вивчає навколишнє середовище та запам'ятовує, з чим можна взаємодіяти та в які моменти це необхідно, розповів Маск. Зростання робота становить 172 сантиметри, його вага майже 60 кг. Він здатний пересуватися зі швидкістю 8 км/год та підіймати вантажі масою до 20 кг.

Важливо відзначити, що Tesla Bot проєктується з урахуванням того, що у разі потреби доросла людина зможе легко знешкодити робота та піти.

На цей час немає конкретних термінів для запуску роботів у серійне виробництво. Tesla планує розпочати виробництво Tesla Optimus після запуску масового виробництва Cybertruck цього року, проте точні дати релізу не уточнюються.

За задумом, Optimus повинен замінити людину у виконанні більшої частини рутинних завдань, таких як покупки в магазинах та інші повсякденні турботи. Однак у Tesla запевняють, що робот не забиратиме робочих місць у людей.

Передбачається, що вартість такого робота складе до 20 тисяч доларів (близько 740 тисяч гривень), що значно нижче вартості існуючих аналогів.

Нагадаємо, що підприємець і аматор активного відпочинку з Канади Джиммі Ченг придумав як перетворити електромобіль Tesla Model Y на компактний будинок на колесах. Його ідея підкорила користувачів соцмереж.