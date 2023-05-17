Tesla навчила своїх роботів навичкам людини
Компанія Tesla продемонструвала останні досягнення своїх людиноподібних роботів. Вони тепер здатні самостійно пересуватися, хоча поки не дуже швидко, повторювати рухи людини та переносити предмети.
Про це йдеться у відеопрезентації Tesla.
Робот Tesla Bot
Робот Tesla Bot, відомий також як Optimus, активно вивчає навколишнє середовище та запам'ятовує, з чим можна взаємодіяти та в які моменти це необхідно, розповів Маск. Зростання робота становить 172 сантиметри, його вага майже 60 кг. Він здатний пересуватися зі швидкістю 8 км/год та підіймати вантажі масою до 20 кг.
Важливо відзначити, що Tesla Bot проєктується з урахуванням того, що у разі потреби доросла людина зможе легко знешкодити робота та піти.
На цей час немає конкретних термінів для запуску роботів у серійне виробництво. Tesla планує розпочати виробництво Tesla Optimus після запуску масового виробництва Cybertruck цього року, проте точні дати релізу не уточнюються.
За задумом, Optimus повинен замінити людину у виконанні більшої частини рутинних завдань, таких як покупки в магазинах та інші повсякденні турботи. Однак у Tesla запевняють, що робот не забиратиме робочих місць у людей.
Передбачається, що вартість такого робота складе до 20 тисяч доларів (близько 740 тисяч гривень), що значно нижче вартості існуючих аналогів.
Нагадаємо, що підприємець і аматор активного відпочинку з Канади Джиммі Ченг придумав як перетворити електромобіль Tesla Model Y на компактний будинок на колесах. Його ідея підкорила користувачів соцмереж.