Компанія Runway представила нейромережу, яка може змінювати відео

Runway сподівається, що 2023 рік стане роком відео

Відома стартап-компанія Runway представила нейромережу Gen-1, яка зробить революцію у царині відео. Створена модель може змінювати відеоролики за бажанням користувача.

Про це компанія розповіла у демонстраційному відеоролику.

Революційна нейромережа

Компанія Runway презентувала нову революційну модель Gen-1.

Ця нейромережа уміє перетворювати існуючі відеоролики за бажанням користувачів.

Процес і результат роботи Gen-1 компанія показала у демонстраційному ролику.

Майбутнє — за штучним інтелектом

У компанії заявили, що сподіваються на зростання популярності цієї ідеї.

На думку Runway, 2023 рік може стати роком відео, а у подальшому більшість відеоконтенту генеруватиметься штучним інтелектом.

Нагадаємо, що раніше компанія Runway разом із групою дослідників з Університету Карнегі-Меллона створила алгоритм, за допомогою якого можна "озвучувати" відеоролики, які були записані без звуку.

Фото: Runway