Компанія Runway представила нейромережу, яка може змінювати відео

Створена нейромережа, яка трансформує відео в залежності від побажань користувача
Відома стартап-компанія Runway представила нейромережу Gen-1, яка зробить революцію у царині відео. Створена модель може змінювати відеоролики за бажанням користувача.
Про це компанія розповіла у демонстраційному відеоролику.
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Революційна нейромережа
Компанія Runway презентувала нову революційну модель Gen-1.
Ця нейромережа уміє перетворювати існуючі відеоролики за бажанням користувачів.
Процес і результат роботи Gen-1 компанія показала у демонстраційному ролику.
Майбутнє — за штучним інтелектом
У компанії заявили, що сподіваються на зростання популярності цієї ідеї.
На думку Runway, 2023 рік може стати роком відео, а у подальшому більшість відеоконтенту генеруватиметься штучним інтелектом.
Нагадаємо, що раніше компанія Runway разом із групою дослідників з Університету Карнегі-Меллона створила алгоритм, за допомогою якого можна "озвучувати" відеоролики, які були записані без звуку.
Фото: Runway