США вимагають від Китаю продати свої частки популярного застосунку TikTok

TikTok

Адміністрація Байдена хоче, щоб китайські власники TikTok продали свої частки. Американські чиновники та законодавці висловили побоювання, що дані користувачів застосунку в США можуть бути передані уряду Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Деталі

TikTok належить компанії ByteDance та має понад 100 мільйонів користувачів у США.

Це перший випадок, коли за адміністрації президента-демократа Джо Байдена виникла загроза потенційної заборони TikTok. Його попередник, республіканець Дональд Трамп, намагався заборонити TikTok у 2020 році, але це було заблоковано американськими судами.

Прессекретар популярного відеододатка Брук Оберветтер повідомила, що компанія нещодавно отримала повідомлення від очолюваного Міністерством фінансів США Комітету з іноземних інвестицій в США (CFIUS), який вимагав від китайських власників застосунку продати свої акції, і заявив, що в іншому випадку вони зіткнуться з можливою забороною TikTok в Америці.

"CFIUS, потужний орган національної безпеки, у 2020 році одноголосно рекомендував ByteDance продати TikTok. Під тиском тодішнього президента Трампа ByteDance наприкінці 2020 року безуспішно намагалася завершити угоду з Walmart і Oracle Corp, щоб перевести американські активи TikTok в нову компанію", — пише видання.

У заяві Оберветтер йдеться, що якщо метою є захист національної безпеки, то продаж не вирішує проблему. За її словами, зміна власника не накладе жодних нових обмежень на потоки даних або доступ до них.

Білий дім відмовився від коментарів.

Нагадаємо, у Китаї стурбовані позицією влади США щодо застосунку TikTok. Зокрема, там звинувачують Білий дім у "зловживанні державною владою для придушення іноземних компаній".

Також ми писали, що усіх працівників міністерства оборони Данії закликали видалити TikTok. У відомстві вважають, що це загрожує безпеці.