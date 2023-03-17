США розслідують, як штучний інтелект з TikTok міг шпигувати за журналістами

У ФБР вважають, що TikTok міг стежити за американськими журналістами

США почали розслідування щодо того, як штучний інтелект в TikTok міг шпигувати за американськими журналістами. У ФБР та міністерстві юстиції вважають, що для цього використовували ByteDance.

Про це пише Forbes.

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За даними видання, кримінальний відділ міністерства юстиції, відділ шахрайства, який працює разом з офісом прокурора США для Східного округу Вірджинії, отримав від ByteDance інформацію щодо спроб його співробітників отримати доступ до інформації про місцеперебування американських журналістів або інших особистих даних користувачів за допомогою програми TikTok.

Forbes пише, що ФБР вже проводило відповідні інтерв'ю, пов'язані зі спостереженням. Зазначимо, що про використання додатка ByteDance для стеження за громадянами США Forbes вперше повідомив у жовтні.

"Ми рішуче засудили дії осіб, яких було визнано причетними, і вони більше не працюють у ByteDance. Наше внутрішнє розслідування все ще триває, і ми будемо співпрацювати з будь-якими офіційними розслідуваннями, коли вони будуть доведені до нас", — сказала прессекретар ByteDance Дженніфер Банки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у США вимагають від Китаю продати свої частки популярного застосунку TikTok.