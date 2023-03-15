Скільки українців "пошерили" авто через "Дію" за час війни: відповідь Мінцифри

Ця послуга особливо актуальна зараз, коли багато родин роз‘єднала війна

За час повномасштабного вторгнення понад 100 тисяч українців пошерили авто через "Дію". Для цього не потрібно жодних пластикових свідоцтв.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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За словами Федорова, ця послуга особливо актуальна зараз, коли багато родин роз‘єднала війна.

"Наприклад, чоловік залишився у прифронтовому Краматорську, а дружина з дітьми виїхала на авто до Львова. Але випадково забула взяти в чоловіка техпаспорт. Завдяки "Дії" чоловік може в кілька кліків поділитися ним із дружиною, щоб вона могла легально користуватися авто. Чоловік відкриває застосунок, подає заявку на шеринг авто, дружина робить те саме. Це все. За 10 хвилин техпаспорт на авто з‘являється в застосунку", — розповів на прикладі міністр.

Для цього не потрібно жодних пластикових свідоцтв із рук у руки, походів до сервісного центру МВС та зайвого клопоту.

Нагадаємо, Михайло Федоров розповів, чи вручатимуть українцям повістки через "Дію".

Міністерство цифрової трансформації не планує запроваджувати у "Дії" сервіси, щоб відправляти повістки. Однак розробники обговорюють деякі функції, які б були корисні військовим.