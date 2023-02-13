У Мінцифри розповіли, чи отримуватимуть українці повістки через Дію

У "Дії" обговорюють певні функції, які були б корисні військовим

Міністерство цифрової трансформації не планує запроваджувати у "Дії" сервіси, щоб відправляти повістки. Однак розробники обговорюють деякі функції, які б були корисні військовим.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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За словами Михайла Федорова, наразі у Мінцифри пропрацьовується цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси для ветеранів. Окрім того, наразі у відомстві займаються цифровізацією військово-лікарські комісії.

"Ми допомагаємо цифровізуати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях. Зараз активно координуємо зусилля всіх міністерств, щоб досягти швидкого результату в найближчі пів року в цьому напрямку", — розповів міністр.

Однак багатьох українців цікавить питання, чи надсилатимуть через "Дію" повістки. За словами Михайла Федорова, наразі Мінцифра не планує запроваджувати нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку міністерство також не працює.

"Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в "Дії" не буде, а над іншими сервісами (для військових, — ред.) бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі", — сказав він.

За його словами, наразі Мінцифра та Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.

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