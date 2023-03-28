Штучний інтелект поставив собаці діагноз, який не міг встановити лікар

Собаку врятувала нейромережа

Штучний інтелект за вказаними симптомами поставив правильний діагноз собаці. До того ветеринар не зміг діагностувати хворобу.

Про це повідомив користувач Twitter під ніком Cooper.

Проблеми з ветеринаром

Чоловік розповів історію вилікування свого собаки.

Його бордер-коллі Сассі захворів, після чого ветеринар прописав певні ліки.

Втім, поставлений діагноз і призначене лікування не принесли результату. Тварині стало тільки гірше.

Допомога штучного інтелекту

Після цього власник собаки звернувся із проханням допомогти встановити правильний діагноз до штучного інтелекту, перерахувавши йому усі наявні симптоми.

Нейромережа у своїй відповіді зауважила, що не є професійним лікарем, та все ж надала список можливих причин захворювання. Зокрема,й імуноопосередковану гемолітичну анемію.

Чоловік звернувся до іншого ветеринара, і той підтвердив цей діагноз, призначивши правильне лікування.

У підсумку Сассі повністю одужав.

Нагадаємо, очільник компанії, яка надає послуги штучного інтелекту, заявив, що поліція США відсканувала за допомогою їхнього програмного забезпечення понад мільйон облич.

Фото: Pixabay