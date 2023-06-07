Штучний інтелект показав "Володаря перснів" у стилі Акіри Куросави

Чаклун Гендальф у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney

Штучний інтелект показав, як би виглядали персонажі "Володаря перснів", якби фільм зняв відомий японський кінорежисер Акіра Куросава. Нейромережа вдало відтворила стиль митця, перенісши глядачів у кіносвіт його героїв.

Про це повідомляє NNews.

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"Володар перснів" у стилі Акіри Куросави

Користувач сайту Reddit використав штучний інтелект Midjourney, щоб створити знімки з трилогії "Володар кілець", які відтворюють стиль японського кінорежисера Акіри Куросави.

Хоббіт Фродо у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney

Голум у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney

Вогняний демон Балроґ у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney

Головний злодій Саурон у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney

Гном Ґімлі у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney

Ельф Леґолас у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney

Ельфійка Ґаладріель у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney

Нуменорець Араґорн у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney

Що відомо про Акіру Куросаву

Відомий японський кінорежисер, сценарист і продюсер Акіра Куросава — один із найбільш впливових та інноваційних режисерів у світовій кінематографії.

Він зняв багато неперевершених фільмів, серед яких "Сім самураїв", "Рашьомон", "Жити" та ін. Його робота відзначалась високою майстерністю, новаторськими зйомками, використанням символіки та глибоким психологічним вивченням персонажів.

Куросава залишив помітний слід у світовому кіно, а його вплив можна побачити у творчості багатьох сучасних режисерів.

Акіра Куросава на зйомках. Фото: google.com

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