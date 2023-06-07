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Штучний інтелект показав "Володаря перснів" у стилі Акіри Куросави

7 червня 2023 00:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Штучний інтелект показав "Володаря перснів" у стилі Акіри Куросави
Чаклун Гендальф у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Штучний інтелект показав, як би виглядали персонажі "Володаря перснів", якби фільм зняв відомий японський кінорежисер Акіра Куросава. Нейромережа вдало відтворила стиль митця, перенісши глядачів у кіносвіт його героїв. 

Про це повідомляє NNews.

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"Володар перснів" у стилі Акіри Куросави

Користувач сайту Reddit використав штучний інтелект Midjourney, щоб створити знімки з трилогії "Володар кілець", які відтворюють стиль японського кінорежисера Акіри Куросави.

Хоббіт Фродо у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney
Голум у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney
Вогняний демон Балроґ у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney
Головний злодій Саурон у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney
Гном Ґімлі у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney
Ельф Леґолас у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney
Ельфійка Ґаладріель у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney
Нуменорець Араґорн у стилі Акіри Куросави. Фото: Midjourney

Що відомо про Акіру Куросаву

Відомий японський кінорежисер, сценарист і продюсер Акіра Куросава — один із найбільш впливових та інноваційних режисерів у світовій кінематографії.

Він зняв багато неперевершених фільмів, серед яких "Сім самураїв", "Рашьомон", "Жити" та ін. Його робота відзначалась високою майстерністю, новаторськими зйомками, використанням символіки та глибоким психологічним вивченням персонажів.

Куросава залишив помітний слід у світовому кіно, а його вплив можна побачити у творчості багатьох сучасних режисерів.

Акіра Куросава на зйомках. Фото: google.com

Нагадаємо, що футурологи стверджують, що до 2050 року архітектура може кардинально змінитися. За їхніми словами, стіни можна буде за бажанням змінити на вікна й навпаки в один клац, всюди можна встановити сенсорні поверхні та капсули для відпочинку. Як це виглядатиме показав ШІ.

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