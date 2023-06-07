Штучний інтелект показав "Володаря перснів" у стилі Акіри Куросави
Штучний інтелект показав, як би виглядали персонажі "Володаря перснів", якби фільм зняв відомий японський кінорежисер Акіра Куросава. Нейромережа вдало відтворила стиль митця, перенісши глядачів у кіносвіт його героїв.
Про це повідомляє NNews.
"Володар перснів" у стилі Акіри Куросави
Користувач сайту Reddit використав штучний інтелект Midjourney, щоб створити знімки з трилогії "Володар кілець", які відтворюють стиль японського кінорежисера Акіри Куросави.
Що відомо про Акіру Куросаву
Відомий японський кінорежисер, сценарист і продюсер Акіра Куросава — один із найбільш впливових та інноваційних режисерів у світовій кінематографії.
Він зняв багато неперевершених фільмів, серед яких "Сім самураїв", "Рашьомон", "Жити" та ін. Його робота відзначалась високою майстерністю, новаторськими зйомками, використанням символіки та глибоким психологічним вивченням персонажів.
Куросава залишив помітний слід у світовому кіно, а його вплив можна побачити у творчості багатьох сучасних режисерів.
Нагадаємо, що футурологи стверджують, що до 2050 року архітектура може кардинально змінитися. За їхніми словами, стіни можна буде за бажанням змінити на вікна й навпаки в один клац, всюди можна встановити сенсорні поверхні та капсули для відпочинку. Як це виглядатиме показав ШІ.