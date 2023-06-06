Китай встановить правила, як використовуватиме ШІ, — Маск

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS

У Китаї будуть регулювати використання штучного інтелекту. Можливо, у КНР хочуть піти за європейськими країнами. Там депутати хочуть змусити творців чат-ботів розкривати інформацію про те, чи використовують вони матеріали, захищені авторським правом.

Про це заявив американський мільярдер Ілон Маск після відвідин Китаю. Повідомляє агенція Rеuters.

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"У нас були дуже продуктивні дискусії щодо ризиків штучного інтелекту та необхідності певного нагляду та регулювання. І як я розумію з цих розмов, Китай буде ініціювати регулювання ШІ в Китаї", — повідомив Маск.

Щоправда, докладніше Маск більше нічого не повідомив. Відомо, що у квітні Адміністрація кіберпростору Китаю заявила, що контент, створений ШІ, повинен відповідати основним соціалістичним цінностям країни.

Нагадаємо, фізик та експерт зі штучного інтелекту з Массачусетського технологічного інституту Макс Тегмарк розповів, що люди несуть відповідальність за вимирання багатьох видів тварин. За його словами, коли штучний інтелект стане розумнішим, на людей чекає така ж доля.