Китай встановить правила, як використовуватиме ШІ, — Маск
У Китаї будуть регулювати використання штучного інтелекту. Можливо, у КНР хочуть піти за європейськими країнами. Там депутати хочуть змусити творців чат-ботів розкривати інформацію про те, чи використовують вони матеріали, захищені авторським правом.
Про це заявив американський мільярдер Ілон Маск після відвідин Китаю. Повідомляє агенція Rеuters.
"У нас були дуже продуктивні дискусії щодо ризиків штучного інтелекту та необхідності певного нагляду та регулювання. І як я розумію з цих розмов, Китай буде ініціювати регулювання ШІ в Китаї", — повідомив Маск.
Щоправда, докладніше Маск більше нічого не повідомив. Відомо, що у квітні Адміністрація кіберпростору Китаю заявила, що контент, створений ШІ, повинен відповідати основним соціалістичним цінностям країни.
Нагадаємо, фізик та експерт зі штучного інтелекту з Массачусетського технологічного інституту Макс Тегмарк розповів, що люди несуть відповідальність за вимирання багатьох видів тварин. За його словами, коли штучний інтелект стане розумнішим, на людей чекає така ж доля.