Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Китай встановить правила, як використовуватиме ШІ, — Маск arrow

Китай встановить правила, як використовуватиме ШІ, — Маск

6 червня 2023 03:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Китай встановить правила, як використовуватиме ШІ, — Маск
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Китаї будуть регулювати використання штучного інтелекту. Можливо, у КНР хочуть піти за європейськими країнами. Там депутати хочуть змусити творців чат-ботів розкривати інформацію про те, чи використовують вони матеріали, захищені авторським правом.

Про це заявив американський мільярдер Ілон Маск після відвідин Китаю. Повідомляє агенція Rеuters.

Читайте також:

"У нас були дуже продуктивні дискусії щодо ризиків штучного інтелекту та необхідності певного нагляду та регулювання. І як я розумію з цих розмов, Китай буде ініціювати регулювання ШІ в Китаї", — повідомив Маск.

Щоправда, докладніше Маск більше нічого не повідомив. Відомо, що у квітні Адміністрація кіберпростору Китаю заявила, що контент, створений ШІ, повинен відповідати основним соціалістичним цінностям країни.

Нагадаємо, фізик та експерт зі штучного інтелекту з Массачусетського технологічного інституту Макс Тегмарк розповів, що люди несуть відповідальність за вимирання багатьох видів тварин. За його словами, коли штучний інтелект стане розумнішим, на людей чекає така ж доля. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB