ШІ навчили читати думки — на що здатна технологія та для чого потрібна

Штучний інтелект навчили читати думки. Фото: Adobe Stock

Читати думки іншої людини — більше не фантастика та не суперсила. Вчені створили нову ефективну систему на основі штучного інтелекту, яка здатна зчитувати активність людського мозку і перетворювати сигнали на безперервний потік тексту.

Технологію з перспективними можливостями створила команда дослідників з Техаського університету в Остіні, про це йдеться на сайті University of Texas at Austin. Розповідаємо, як вона працює, для чого її використовуватимуть та які ризики цієї інноваційної розробки прогнозують.

Читайте також:

Декодер мозкової активності — як це працює

Як зазначають автори проєкту, щоб прочитати думки людини, не потрібні імпланти чи якісь інвазивні пристрої. Штучний інтелект аналізує мозкову активність, вимірюючи її за допомогою фМРТ-сканера (функціональна магнітно-резонансна томографія), і перетворює отримані сигнали на текст.

Звичайно, на цьому етапі текст не є дослівним перекладом думок людини, але дуже добре передає їх суть. Іноді декодер помилявся в словах чи граматиці або генерував безглузді речення.

Але загалом він показав вражаючі результати. Дослідники підкреслюють, що в половині випадків ШІ повністю розшифровує фрази людини.

Декодер відмінно показав себе на розпізнаванні простих і коротких оповідань із ясною структурою та обмеженим словником.

Дослідники готуються до збору даних про мозкову діяльність у Центрі біомедичної візуалізації Техаського університету в Остіні. Фото: Nolan Zunk/University of Texas at Austin

Які недоліки та обмеження має технологія

Розробка нова і перебуває на ранніх стадіях розвитку, тож, звичайно, її не можна назвати досконалою.

Перш за все, використання методу обмежене необхідністю проведення фМРТ, але вже вивчаються більш спрощені варіанти візуалізації.

Декодер думок неспроможний розпізнавати емоції чи інтонацію голосів піддослідних. Він також не може розрізняти різні мови чи діалекти. Це означає, що технологія не підходить для роботи з людьми, які розмовляють іншими мовами, крім англійської, або навіть мають акцент.

Під час експериментів результати розшифровки були хаотичними, якщо людина навмисно намагалася збити ШІ з пантелику і думати про щось інше.

Дослідники запевняють, що не варто турбуватися про зловживання ШІ, наприклад, у випадках тортур або шпигунства. Принаймні поки що це точно неможливо.

Підготовка до збору даних про активність мозку. Фото: Nolan Zunk/University of Texas at Austin

Для чого вчені створили декодер мозкової активності, та як він може допомогти людству

Технологію розробили для пацієнтів, які перебувають у свідомості, але з певних причин не можуть говорити.

Також дослідники мають надію, що їх наукова праця буде корисною для розвитку різних додатків, які можуть допомогти людям з порушеннями мови або іншими неврологічними захворюваннями.

Зрештою, вчені вважають, що їхній декодер мови — це потужний інструмент для вивчення мозку та його зв'язку з мовою.

Автори дослідження сподіваються, що їхня робота стане поштовхом для подальших досліджень в цій галузі та сприятиме розвитку більш просунутих інтерфейсів "мозок-комп'ютер".

Читання думок за допомогою штучного інтелекту. Фото: google.com

Чому технологія читання думок може бути небезпечною

Фахівці мають великі побоювання щодо розвитку такої технології. Зокрема, платформи для читання думок можуть зрештою стати засобом стеження урядів і роботодавців.

Вчені кажуть, що необхідно діяти з обережністю і переконатися, що ця технологія використовується етично і відповідально. Вони закликають до розробки етичних принципів та правових рамок для захисту психічної приватності людей від можливого зловживання у майбутньому.

Нагадаємо, ми писали про те, що штучний інтелект допоміг вченим створити живих роботів, здатних розмножуватися. Новий тип роботів під назвою "ксеноботи" являють собою мініатюрні системи розміром менше міліметра.

Раніше ми також розповідали, що вчений Ден Хендрікс зазначив, що в майбутньому штучний інтелект зможе маніпулювати та обманювати людей. Тому потрібні жорсткі обмеження для нейромереж.