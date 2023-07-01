ШІ навчився визначати калорійність страв по фото

Чоловік фотографує їжу. Фото: freepik.com

Компанія SnapCalorie створила однойменну програму на основі штучного інтелекту, яка визначає калорійність їжі по фото. Крім того, додаток також вміє визначати розмір порції та якість страви.

Про це повідомляє NNews.

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Додаток для розрахунку калорій

Розробники SnapCalorie стверджують, що їхня програма дуже точна, що зумовлено "унікальним навчальним набором даних" із 5 тис. продуктів, зокрема соусів та олії.

Інтерфейс додатка з підрахунку калорій. Фото: SnapCalorie

Крім того, вбудований ChatGPT дає рекомендації на основі уподобань користувача. Також цю програму можна поєднати з іншими платформами відстеження здоров'я, зокрема Apple Health.

Сервіс поки що доступний тільки в США.

Інтерфейс додатка з підрахунку калорій. Фото: SnapCalorie

Нагадаємо, що німецький таблоїд Bild хоче замінити кілька редакційних посад штучним інтелектом. Таким чином, на вулиці можуть опинитися 200 працівників видання.

Також ми писали, що науковці з Університету Клермонт-Грэдуэйт (США) почали використовують штучний інтелект для прогнозування потенційних музичних хітів.