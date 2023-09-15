Ще три країни стурбовані рівнем випромінювання iPhone 12

Смартфон iPhone 12 в руках. Фото: google

У Франції зобов'язали компанію Apple припинити продажі iPhone 12 через сильне електромагнітне випромінювання. Наразі, Нідерланди, Німеччина та Бельгія вивчають це питання.

Про це повідомляє видання ВВС.

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Небезпека iPhone 12

Повідомляється, що спеціалізовані лабораторії виявили у iPhone 12 поглинання електромагнітної енергії тілом на рівні 5,74 Вт на 1 кг, коли людина тримає телефон в руці або в кишені. Водночас, Європейським стандартом визначений питомий показник поглинання, який становить 4,0 Вт на 1 кг.

Через це Французьке національне агентство зобов'язало компанію вилучити iPhone 12 із ринку країни. Що стосується вже проданих моделей, то у відомстві заявили, що Apple в найкоротші терміни має вжити коригувальні заходи для узгодження смартфонів зі стандартами.

Реакція Apple

Водночас, в Apple надали регулятору результати своїх лабораторних досліджень і третіх сторін. Вони, як стверджують, свідчать про те, що пристрій відповідає всім правилам.

Країни стурбовані

Зважаючи на це, деякі країни теж почали вивчати питання з приводу випромінення iPhone 12.

Відтак, в уряді Бельгії доручили своєму регулятору перевірити, чи дійсно iPhone 12 несе ризик для здоров'я людини.

У Нідерландах, своє чергою, заявили, що вони не мають сумнівів з приводу випромінення агрегатів.

На французьке дослідження відреагували і в Німеччині. Там заявили, що у зв'язку з невтішними результатами країни ЄС можуть вжити відповідних заходів.

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