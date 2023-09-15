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Ще три країни стурбовані рівнем випромінювання iPhone 12

15 вересня 2023 18:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ще три країни стурбовані рівнем випромінювання iPhone 12
Смартфон iPhone 12 в руках. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Франції зобов'язали компанію Apple припинити продажі iPhone 12 через сильне електромагнітне випромінювання. Наразі, Нідерланди, Німеччина та Бельгія вивчають це питання. 

Про це повідомляє видання ВВС.

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Небезпека iPhone 12

Повідомляється, що спеціалізовані лабораторії виявили у iPhone 12 поглинання електромагнітної енергії тілом на рівні 5,74 Вт на 1 кг, коли людина тримає телефон в руці або в кишені. Водночас, Європейським стандартом визначений питомий показник поглинання, який становить 4,0 Вт на 1 кг. 

Через це Французьке національне агентство зобов'язало компанію вилучити iPhone 12 із ринку країни. Що стосується вже проданих моделей, то у відомстві заявили, що Apple в найкоротші терміни має вжити коригувальні заходи для узгодження смартфонів зі стандартами. 

Реакція Apple

Водночас, в Apple надали регулятору результати своїх лабораторних досліджень і третіх сторін. Вони, як стверджують, свідчать про те, що пристрій відповідає всім правилам.

Країни стурбовані

Зважаючи на це, деякі країни теж почали вивчати питання з приводу випромінення iPhone 12. 

Відтак, в уряді Бельгії доручили своєму регулятору перевірити, чи дійсно iPhone 12 несе ризик для здоров'я людини.

У Нідерландах, своє чергою, заявили, що вони не мають сумнівів з приводу випромінення агрегатів. 

На французьке дослідження відреагували і в Німеччині. Там заявили, що у зв'язку з невтішними результатами країни ЄС можуть вжити відповідних заходів. 

Нагадаємо, стало відомо, які характеристики отримали нові смартфони iPhone 15.

Також ми розповіли, як впадуть ціни на попередні моделі після виходу iPhone 15 та скільки вони коштують зараз.

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