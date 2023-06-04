Потреба у телефонах зникне до 2032 року: технолог розповів чому

Дівчина гортає стрічку в телефоні. Фото: google.com

Директор по цифрових продуктах групи Veon Джордж Хелд вважає, що потреба у телефонах до 2032 року зникне у зв'язку з виникненням просунутіших технологій. За його словами, ці пристрої стануть пережитком.

Про це повідомляє Portaltele.

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Потреба у смартфонах відпаде

Хелд зазначив, що наразі телефони потрібні для встановлення достовірності користувача та поширення інформації. Однак із часом встановити свою особу можна буде за обличчям, голосом чи відбитками пальців. Інформацію ж можна буде передавати за допомогою спеціальних IoT-датчиків (IoT – Internet of Things), які проєктуватимуть потрібне на стіну чи дзеркало.

"Тому через 9 років смартфони стануть застарілою технологією і їх не будуть використовувати. Ми, як люди, зможемо замінити їх. Наприклад, бабусі, яка загубилася в центрі міста, не потрібно буде нікуди дзвонити. Вона просто може запитати у стінки: "Як мені дійти додому?" і стінка покаже їй маршрут зі стрілочкою", — зазначив Хелд.

Він припускає, що телефони стануть застарілими й їх використання через певний час вже не буде потрібне.

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