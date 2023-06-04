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Потреба у телефонах зникне до 2032 року: технолог розповів чому

4 червня 2023 04:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потреба у телефонах зникне до 2032 року: технолог розповів чому
Дівчина гортає стрічку в телефоні. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Директор по цифрових продуктах групи Veon Джордж Хелд вважає, що потреба у телефонах до 2032 року зникне у зв'язку з виникненням просунутіших технологій. За його словами, ці пристрої стануть пережитком.

Про це повідомляє Portaltele.

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Потреба у смартфонах відпаде

Хелд зазначив, що наразі телефони потрібні для встановлення достовірності користувача та поширення інформації. Однак із часом встановити свою особу можна буде за обличчям, голосом чи відбитками пальців. Інформацію ж можна буде передавати за допомогою спеціальних IoT-датчиків (IoT – Internet of Things), які проєктуватимуть потрібне на стіну чи дзеркало.

"Тому через 9 років смартфони стануть застарілою технологією і їх не будуть використовувати. Ми, як люди, зможемо замінити їх. Наприклад, бабусі, яка загубилася в центрі міста, не потрібно буде нікуди дзвонити. Вона просто може запитати у стінки: "Як мені дійти додому?" і стінка покаже їй маршрут зі стрілочкою", — зазначив Хелд.

Він припускає, що телефони стануть застарілими й їх використання через певний час вже не буде потрібне.

Нагадаємо, що програма ChatGPT тепер доступна для користувачів українського App Storе. На момент написання програми Android-версія програми ще не була випущена.

Також ми повідомляли, що компанія Sightful випустила інноваційний ноутбук Spacetor, який відрізняється від інших моделей тим, що не має звичайного дисплея. Замість цього можна використовувати окуляри віртуальної реальності для зображення.

Додамо, що канадські дослідники виявили шпигунську програму Predator. Вона може збирати дані та вимикати програми на усіх смартфонах, де встановлено операційну систему Android.

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