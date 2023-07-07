Поява застосунку Threads: у Twitter пригрозили Meta судовим позовом

Застосунок Threads на телефоні. Фото: nbcnews.com

Компанія Meta 6 липня запустила новий застосунок під назвою Threads. Водночас у Twitter стверджують, що даний додаток — це їхній аналог і погрожують за це судовим позовом.

Про це повідомляє видання Semafor.

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Повідомляється, що через декілька годин після запуску Threads юрист Twitter Алекс Спіро відправив Meta лист. У ньому він звинуватив Meta у "систематичному, навмисному та незаконному привласненні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".

Окрім цього, юрист звинуватив Meta у тому, що компанія найняла до себе на роботу колишніх співробітників Twitter. Вони, за його словами, мають доступ до конфіденційної інформації. І саме цим працівникам доручили створити новий додаток Threads, який нібито використовує інтелектуальну власність Twitter. Це, як стверджує Спіро, порушує закон.

Реакція Ілона Маска

Власник компанії Twitter Ілон Маск також відреагував на появу нового застосунку Threads.

"Конкуренція — це добре, але обман — ні", — заявив власник Twitter Ілон Маск.

Що таке Threads?

Нагадаємо, раніше ми писали, що 6 липня материнська компанія Facebook Meta запустить свій новий додаток Threads. Ба більше, застосунок конкуруватиме з Twitter.

Того ж дня співзасновник Meta Марк Цукерберг запустив свій застосунок для обміну думками Threads. Він став аналогом Twitter та має функції Instagram. Відомо, що що за перші сім годин роботи у застосунку зареєструвалося 10 мільйонів користувачів.