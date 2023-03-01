Платформа, на якій створено більшість комп’ютерних ігор, інтегрує криптовалюти
Платформа для розробки відеоігор Unity почала інтеграцію криптовалют. На сьогодні Unity займає 48% ігрового ринку.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
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Деталі
Відтак, до нового розділу "Децентралізація" увійшли інструменти від Algorand, Aptos, Flow, Dapper Labs, Immutable X, Solana та Tezos. Новий функціонал дозволить розробникам комп'ютерних ігор інтегрувати у свої продукти технології блокчейну, такі як NFT та метавсесвіт.
Відомо, що платформа Unity вже підтримує тринадцять блокчейн-проєктів, включно з провайдерами Infura і MetaMask. Це дасть змогу розробникам відеоігор додавати функцію підключення до криптогаманців усередині проєктів.
Зазначимо, що Unity було створено у 2005 році. На цьому майданчику розробляються відеоігри не тільки для ПК, а й для ігрових приставок Xbox і Playstation, а також для мобільних пристроїв — Android та iOS.
Нагадаємо, раніше ми писали, що комп'ютерна гра Atomic Heart "зливає" дані користувачів держорганам росії.
Відомо, що сюжет цієї гри відбувається в альтернативному СРСР, в якому гравцям пропагандують комунізм та КДБ.