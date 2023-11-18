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Після успішного запуску ракети-носія Starship на кораблі стався вибух

18 листопада 2023 16:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Після успішного запуску ракети-носія Starship на кораблі стався вибух
Запуск ракети-носія Starship. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

SpaceX успішно здійснила запуск космічного корабля Starship, використовуючи найпотужнішу в історії ракету-носій Super Heavy. Втім, через якийсь час зв'язок із корабля зник.

Запуск ракети-носія на сторінці SpaceX.

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У повідомленні йдеться, що всі 33 двигуни на першому ступені Super Heavy працювали бездоганно. Коли досягли висоти 59 кілометрів, перший щабель відокремився від Starship, як і було заплановано, але не зміг повернутися на Землю, вибухнувши в повітрі.

Фахівці SpaceX досліджують причини цієї події. Тим часом Starship продовжив свою подорож навколо Землі на своїх шести двигунах.

Вибух космічного корабля Starship — реакція SpaceX

У SpaceX вважають, що, попри проблеми з першим щаблем, запуск був дуже успішним. Перший тест Starship у квітні закінчився вибухом корабля за три хвилини після старту.

Сигнал від Starship був втрачений приблизно через 15 хвилин польоту, і, мабуть, корабель вибухнув. Пристрій обладнано системою самознищення після відключення двигуна за планом.

Мета польоту космічного корабля Starship

ЗМІ повідомляють, що метою цього польоту було перевірити систему від'єднання щаблів. Під час випробувань роз'єднання щаблів відбулося успішно, що свідчить про успішність внесених змін до системи, хоча процес від'єднання стався з невеликою затримкою.

Під час польоту після успішного старту корабель стабільно підіймався, і на висоті близько 75 кілометрів відбулося відділення сходів. Після цього перший ступінь Booster 9 мав виконати маневр, але щось пішло не так, і він вибухнув. Ще неясно, чи був перший ступінь знищено навмисне SpaceX, чи це сталося через збій.

Друга сходинка продовжила підйом до висоти 148 кілометрів, після чого центр управління втратив з нею зв'язок. Передбачається, що вона вибухнула на великій висоті, але точні причини поки що невідомі.

Нагадаємо, що власник компанії SpaceX Ілон Маск поділився кадрами з випробування нового двигуна для космічної ракети Starship. Це тестування було унікальним.

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