Маск показал тестирование нового двигателя для ракеты Starship

Тестирование двигателя Raptor для Starship. Фото: скриншот

Владелец компании SpaceX Илон Маск поделился кадрами по испытанию нового двигателя для космической ракеты Starship. Это тестирование было уникальным.

Соответствующее видео обнародовала компания Маска SpaceX в Twitter.

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Испытание двигателя для Starship

Так, состоялось тестирование двигателя Raptor. Его расположили практически горизонтально под углом наклона в 15 градусов. Эксперимент длился 2 минуты и прошел успешно.

Long duration test fire of Raptor while gimbaled 15 degrees pic.twitter.com/HuYqmtE8fc — SpaceX (@SpaceX) August 17, 2023

Новое испытание было уникальным. Тестирование обычно производится на горизонтальном стенде, в отличие от вертикального стенда для двигателей Merlin. Угол наклона помогает проверить прочность разных компонентов.

Двигатель Raptor разработчики изобрели специально для ракеты Starship. Эта модель двигателя называется Raptor 3.

Напомним, что прессслужба компании Илона Маска SpaceX подтвердила успешный запуск дополнительных 54 спутников Starlink в космическое пространство. Эти спутники предназначены для использования в рамках проекта Starlink, направленного на создание глобальной сети Интернет.

Также мы писали, что к 15 ноября к запуску может быть готов 3-метровый луноход Nova-C. Он улетит на ракете SpaceX. Об этом заявляют в компании Intuitive Machines, позиционирующей себя как первое частное предприятие, которое безопасно совершит посадку на Луну.