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Маск показал тестирование нового двигателя для ракеты Starship

19 августа 2023 02:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Маск показал тестирование нового двигателя для ракеты Starship
Тестирование двигателя Raptor для Starship. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Владелец компании SpaceX Илон Маск поделился кадрами по испытанию нового двигателя для космической ракеты Starship. Это тестирование было уникальным.

Соответствующее видео обнародовала компания Маска SpaceX в Twitter.

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Испытание двигателя для Starship

Так, состоялось тестирование двигателя Raptor. Его расположили практически горизонтально под углом наклона в 15 градусов. Эксперимент длился 2 минуты и прошел успешно.

Новое испытание было уникальным. Тестирование обычно производится на горизонтальном стенде, в отличие от вертикального стенда для двигателей Merlin. Угол наклона помогает проверить прочность разных компонентов.

Двигатель Raptor разработчики изобрели специально для ракеты Starship. Эта модель двигателя называется Raptor 3.

Напомним, что прессслужба компании Илона Маска SpaceX подтвердила успешный запуск дополнительных 54 спутников Starlink в космическое пространство. Эти спутники предназначены для использования в рамках проекта Starlink, направленного на создание глобальной сети Интернет.

Также мы писали, что к 15 ноября к запуску может быть готов 3-метровый луноход Nova-C. Он улетит на ракете SpaceX. Об этом заявляют в компании Intuitive Machines, позиционирующей себя как первое частное предприятие, которое безопасно совершит посадку на Луну.

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