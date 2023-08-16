Twitter знизив швидкість переходу на сайти, які критикував Ілон Маск, — ЗМІ

Власник Twitter Ілон Маск. Фото: Reuters

Twitter запровадив затримку під час переходу на сайти, які критикував власник соцмережі Ілон Маск. Серед затриманих вебсайтів були онлайн-конкуренти X Facebook, Instagram, Bluesky і Substack, а також телеканали Reuters і Times.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Як відомо, Twitter запровадив п'ятисекундну затримку під час переходу на сайти, які критикував власник соцмережі Ілон Маск. Для інших сайтів, які не критикувалися з його боку, затримка становила не більше секунди, повідомило

Зокрема, повільніше завантажувалися платформи компанії Meta (Facebook, Instagram, Threads), що конкурує з Twitter, сайти Bluesky і Substack, а також сайти агентства Reuters і газети The New York Times. Усі вони раніше ставали об'єктом нападок із боку Маска.

Видання зазначає, що коли саме було занижено швидкість переходів на певні сайти, невідома. Але за кілька годин затримка зникла.

"Інтернет-компанії витрачають мільйони доларів на швидке завантаження своїх сайтів, оскільки навіть невеликі затримки можуть призвести до падіння трафіку. Дослідження мобільного трафіку, проведене Google у 2016 році, показало, що 53% користувачів не переходили на сайт, якщо він завантажувався довше за три секунди", — навело приклад видання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ілон Маск відмовив ЗСУ у доступі Starlink поблизу Криму.