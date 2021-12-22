Перше у світі SMS-повідомлення продали на аукціоні за 107 тисяч євро: що там написано

Перше у світі SMS-повідомлення, яке було надіслано у 1992 році, продали на аукціоні, що проходив у Франції, за 107 тисяч євро. Воно містило привітання на 15 знаків: "Merry Christmas".

Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Aguttes.

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Перше у світі SMS-повідомлення

Повідомлення з текстом "З Різдвом" (Merry Christmas) було відправлено в мережі Vodafone.

Його надіслав 22-річний програміст Ніл Папворт 3 грудня 1992 року директору Vodafone Річарду Джарвісу.

"NFT та пов'язаний із ним смарт-контракт надають виключне право власності на цей історичний цифровий артефакт", - йдеться у повідомленні.

Торги організував аукціонний будинок Aguttes. Покупець побажав залишитись невідомим. Він став володарем цифрової копії повідомлення - NFT-токена.

"1992 року я навіть не уявляв, що текстові повідомлення стануть настільки популярними, що це приведе до появи емодзі та програм для обміну повідомленнями, якими користуються мільйони людей. Я нещодавно сказав своїм дітям, що я відправник першого повідомлення. Озираючись назад, я бачу, що це різдвяне послання стало поворотним моментом історії мобільного зв'язку", - розповів сам Папворт.

Він зізнався пізніше, що він та його команда перебували під тиском перед Різдвом та прагнули створити нову систему зв'язку, яка дозволила б користувачам писати один одному короткі текстові повідомлення. Надсилання короткого "З Різдвом" виявилося поворотним моментом у розвитку технологій мобільного зв'язку.

"Додавши різдвяне послання до рядків коду нового протоколу обміну мобільними повідомленнями, він заклав основу для системи, яка об'єднує людей у світі, де людські взаємодії дедалі частіше відбуваються у цифровій сфері", - зазначили на сайті.

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