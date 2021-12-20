Чи шкідливий Wi-Fi роутер для здоров'я

Wi-Fi роутери поширюють електромагнітне та радіочастотне випромінювання. Тому такі пристрої у спальні краще не встановлювати. Інакше ви будете постійно піддаватися надмірному впливу електромагнітного та радіочастотного випромінювання. Небезпека від нього тим більша, чим маршрутизатор ближче. Крім того, вплив електромагнітного випромінювання під час сну може негативно позначитися на здоров'ї.

Новини.LIVE з посиланням на EMF Academy перерахувало головні небезпеки маршрутизатора в спальні.

Сигнал Wi-Fi – це форма радіочастотного випромінювання. Його випромінює більшість електроніки, особливо бездротової. Випромінювання ЕМП ділиться на три категорії: електричне поле, магнітне поле та радіочастота. Такі речі, як світлодіодна лампочка можуть випромінювати електричне поле, ноутбук випромінюватиме магнітне випромінювання, а бездротовий сигнал від маршрутизаторів Wi-Fi або стільникових телефонів є формою радіочастотного випромінювання. Wi-Fi-випромінювання – різновид радіочастотного випромінювання, іноді також званого мікрохвильовим. Хоча це хвиля з відносно низькою енергією і технічно є формою "неіонізуючого випромінювання", це не означає, що вона потенційно не є небезпечною.

Всесвітня організація охорони здоров'я в 2011 році класифікувала радіочастотне випромінювання, подібне до того, що випускається маршрутизаторами, як можливий канцероген (група 2B).

Незалежні дослідження пов'язали електромагнітне випромінювання від Wi-Fі з низкою проблем зі здоров'ям, таких як: порушення метаболізму глюкози в головному мозку, підвищена проникність гематоенцефалічного бар'єру, порушення клітинного метаболізму, розриви в ланцюгах ДНК.

Ще одна можлива проблема – тінітус, який ще називається дзвоном у вухах. Тінітус насправді визначається як уловлювання будь-якого послідовного звуку без фактичної присутності зовнішнього джерела. І це найчастіше буває у людей з EHS (гіперчутливість до електромережі).

Можуть спостерігатись проблеми з пам'яттю. Фактично, зростає кількість експертів, які вважають, що недавнє збільшення захворюваності на хворобу Альцгеймера може бути принаймні частково пов'язане зі збільшенням радіаційного впливу ЕМП.

Вплив будь-якого виду електромагнітного випромінювання негативно впливає на сон. У 2012 році факультет електротехніки та електроніки Мельбурнського університету провів дослідження під назвою "Порушення рівня мелатоніну в шишкоподібній залозі у людини через електромагнітні поля та обмеження Міжнародної комісії із захисту від неіонізуючих випромінювань". Дослідження показало, що ЕМП від таких речей, як Wi-Fi-випромінювання, перешкоджає здатності нашого організму виробляти мелатонін, який є гормоном, що регулює наш сон та неспання. Вчені виявили, що наші тіла схильні інтерпретувати електричну природу випромінювання ЕМП так само, як світло.

Тому краще зберігати безпечну відстань від маршрутизатора Wi-Fi: близько 8-12 метрів, залежно від потужності маршрутизатора.