Найдорожчий смартфон в історії Apple: скільки буде коштувати iPhone 15 Ultra

Смартфон iPhone від Apple. Фото: google.com

Восени цього року компанія Apple презентує найдорожчий смартфон у своїй історії. За телефон iPhone 15 Ultra з титановим корпусом доведеться заплатити близько 105 тисяч гривень.

Про це повідомляє News.Mydrivers.

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Приставкою Ultra компанія хоче ще більше підкреслити "преміальність" найдорожчого смартфона в лінійці, як це часто роблять виробники Android.

iPhone 15 Ultra з титановим корпусом багато в чому перевершує номерні та Pro-моделі в плані "заліза".

Видання пише, що Apple наслідує приклад виробників Android та перейменує модель Pro Max в Ultra, щоб показати розрив між цими двома моделями.

Для порівняння, iPhone 14 Pro Max в Китаї стартує з 9000 юанів – тобто йдеться про подорожчання більш ніж удвічі. Ймовірно, мова йде про найдорожчу версію iPhone 15 Ultra з 1 ТБ в топі.

Очікується, що смартфон запропонує перископну телекамеру, подвійну селфі-камеру і титанову задню панель із загнутими гранями, аналогічної тій, що стоїть в останніх Watch Ultra. До того ж iPhone 15 Ultra отримає в два рази більше вбудованої пам'яті, тобто початкова версія стартує відразу з 256 ГБ.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилися нові ексклюзивні рендери смартфона iPhone 15 Pro. Оприлюднені знімки пролили світло на особливості дизайну нової моделі смартфона.

Також ми писали, що нещодавно відбувся закритий аукціон, на якому було продано рідкісний iPhone OG з унікальною наклейкою "Lucky You". Аукціон проводився на вебсайті аукціонного будинку Wright, де iPhone першого покоління (модель A1203) було продано за 40 320 доларів.

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