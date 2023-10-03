Мінцифри запустило нову послугу в "Дії" для вкладників збанкрутілих банків
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "Дія" запускає нову послугу. Тепер вкладники збанкрутілих банків можуть повернути кошти у додатку.
Про це Федоров повідомив у Telegram.
Нова послуга від "Дії"
Федоров повідомив, що Мінцифри запускає послугу спільно із Фондом гарантування вкладів. При цьому він уточнив, що тепер для отримання гарантованої компенсації з боку банків, що збанкрутували, нема потреби відвідувати їхні офіси й гаяти час. Достатньо подати заявку через "Дію" з будь-якої точки країни, та кошти будуть переведені на ваш рахунок протягом трьох днів.
Міністр також зазначив, що на цей час послуга охоплює депозиторів 34 банків, які перебувають у статусі банкрутства. Загалом йдеться про компенсацію по 1,4 млн рахунках на суму 3,2 млрд гривень.
"Наша мета — створення найбільш зручної для громадян цифрової держави, де кожен українець міг би отримувати послуги легко і без труднощів, уникаючи бюрократії та корупції", — сказав Федоров.
Нагадаємо, що у додатку "Дія" з'явився бета-тест нової послуги, а саме сплати штрафу за адміністративне правопорушення. Завдяки цьому не треба буде робити купу паперів, ходити до суду та банку.