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В "Дії" можно будет оплачивать штраф за админнарушения, — Федоров

21 сентября 2023 19:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В "Дії" можно будет оплачивать штраф за админнарушения, — Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook/mykhailofedorov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В приложении "Дія" появился бета-тест новой услуги, а именно оплаты штрафа за административное правонарушение. Благодаря этому не нужно будет делать кучу бумаг, ходить в суд и банк.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Особенности функции

По его словам, многие административные правонарушения совершаются по неосведомленности в законах и правилах.

"Например, вы прошли таможенный контроль, но не задекларировали средства. Или курили в запрещенном месте. Кейсов много. Услуга в "Дії" позволит оплатить штраф без кучи бумажек, походов в суд и банк. Только несколько кликов в приложении", — отметил Федоров.

Как пройти бета-тест

Пройти бета-тестирование можно человеку, достигшему 16-ти лет и имеющему верифицированный Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика в "Дії" и судебное дело со штрафом за админнарушение.

"Сейчас нам нужно убедиться, что услуга работает максимально удобно и корректно... Строим самое удобное цифровое государство вместе", — добавил министр.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил государственным ведомствам внести в приложение "Дія" информацию о Пунктах несокрушимости. Это связано с подготовкой России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины.

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