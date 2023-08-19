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Маск показав тестування нового двигуна для ракети Starship

19 серпня 2023 02:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Маск показав тестування нового двигуна для ракети Starship
Тестування двигуна Raptor для Starship. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Власник компанії SpaceX Ілон Маск поділився кадрами з випробування нового двигуна для космічної ракети Starship. Це тестування було унікальним.

Відповідне відео оприлюднила компанія Маска SpaceX у Twitter.

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Випробування двигуна для Starship

Так, відбулося тестування двигуна Raptor. Його розташували практично горизонтально під кутом нахилу в 15 градусів. Експеримент тривав 2 хвилини й пройшов успішно.

Нове випробування було унікальним. Тестування зазвичай проводиться на горизонтальному стенді, на відміну від вертикального стенда для двигунів Merlin. Кут нахилу допомагає перевірити міцність різних компонентів.

Двигун Raptor розробники винайшли спеціально для ракети Starship. Ця модель двигуна називається Raptor 3.

Нагадаємо, що пресслужба компанії Ілона Маска SpaceX підтвердила успішний запуск додаткових 54 супутників Starlink у космічний простір. Ці супутники призначені для використання в рамках проєкту Starlink, спрямованого на створення глобальної мережі Інтернет.

Також ми писали, що до 15 листопада до запуску може бути готовий 3-метровий місяцехід Nova-C.  Він полетить на ракеті SpaceX. Про це заявляють у компанії Intuitive Machines, що позиціонує себе як перше приватне підприємство, яке безпечно здійснить посадку на Місяць.

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