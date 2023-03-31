Криптоексперт розповів, коли біткоїн може зазнати краху

Біткоїн

Криптоексперт та трейдер під псевдонімом DonAlt поділився своїми прогнозами щодо майбутнього біткоїна. Минулого року він точно передбачив падіння BTC.

Про це повідомляє No worries.

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DonAlt вважає, що біткоїн має всі шанси зрости до нових максимумів, однак на нього ще чекають падіння.

За словами експерта, якщо ВТС опуститься до $ 22 000, на його зростання у найближчій перспективі очікувати не варто. Наступний рівень опору, якщо біткоїн повернеться до висхідної траєкторії, становить $ 35 000.

DonAlt розповів, що багато трейдерів надто скептично налаштовані щодо BTC. Навіть після того, як біткоїн пробив багатомісячний розворотний патерн.

Криптоексперт склав карту, на якій показав найгірший та найкращий сценарії для біткоїна. За його словами, прорив на довшому таймфреймі може підштовхнути BTC до $ 100 000.

Нагадаємо, нещодавно вартість біткоїна зросла до найвищого рівня з червня 2022 року. Криптовалютні аналітики зазначили, що це обумовлено тим, що деякі інвестори зробили ставку на призупинення підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою США.

Також ми писали, що найпопулярніша криптовалюта Bitcoin може рекордно подорожчати у найближчі два роки. Криптоаналітики прогнозують плюс 900% у вартості.

Додамо, у лютому одразу три криптовалютні токени зросли у вартості на понад 200%. Йдеться про цифрові активи рейтингу сотні найкращих цифрових активів за ринковою капіталізацією.