Мінцифра запускає безплатний курс з криптограмотності та блокчейну: як скористатися
Міністерство цифрової трансформації запустило безкоштовний практичний курс для українців. Він дозволить опанувати блокчейн та криптограмотність.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
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Що відомо про новий курс
"Запустили практичний курс з опанування блокчейну та криптограмотності. Кожен може отримати базові навички використання віртуальних активів на курсі з криптограмотності та блокчейну. Ви будете попрацювати з реальними кейсами від експертів галузі", — повідомили у Мінцифри.
Окрім того, українці зможуть безкоштовно дізнатися про:
- Історію грошей, розвиток технології блокчейн та створення біткоїна
- Майнінг та алгоритми консенсусів
- NFT, DAO та DeFi
- Можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів
- Основи кібергігієни
Як скористатися курсом та хто його розробляв
Безоплатний курс доступний за посиланням або на сайті Дія.Цифрова освіта. Зазначається, що реалізувати курс допомогли: Filecoin Foundation for the Decentralized Web, WhiteBIT, Atlantis World, Aragon, Zapper, Safe, Optimism і zkSync.
Нагадаємо, американський інвестор Роберт Кійосакі висловився на підтримку Bitcoin (BTC), який минулого року суттєво "просів", однак у 2023 році наполегливо зростає у вартості. Він упевнений, що потрібно вкладати у найпершу криптовалюту.