Що відомо про новий освітній курс

Міністерство цифрової трансформації запустило безкоштовний практичний курс для українців. Він дозволить опанувати блокчейн та криптограмотність.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Що відомо про новий курс

"Запустили практичний курс з опанування блокчейну та криптограмотності. Кожен може отримати базові навички використання віртуальних активів на курсі з криптограмотності та блокчейну. Ви будете попрацювати з реальними кейсами від експертів галузі", — повідомили у Мінцифри.

Окрім того, українці зможуть безкоштовно дізнатися про:

Історію грошей, розвиток технології блокчейн та створення біткоїна

Майнінг та алгоритми консенсусів

NFT, DAO та DeFi

Можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів

Основи кібергігієни

Як скористатися курсом та хто його розробляв

Безоплатний курс доступний за посиланням або на сайті Дія.Цифрова освіта. Зазначається, що реалізувати курс допомогли: Filecoin Foundation for the Decentralized Web, WhiteBIT, Atlantis World, Aragon, Zapper, Safe, Optimism і zkSync.

Нагадаємо, американський інвестор Роберт Кійосакі висловився на підтримку Bitcoin (BTC), який минулого року суттєво "просів", однак у 2023 році наполегливо зростає у вартості. Він упевнений, що потрібно вкладати у найпершу криптовалюту.