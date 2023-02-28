Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Кожен у небезпеці: як відключити стеження в Telegram та захистити приватність arrow

Кожен у небезпеці: як відключити стеження в Telegram та захистити приватність

28 лютого 2023 19:05
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Як відключити функцію стеження в Telegram — поради для користувачів
За допомогою цієї функції можна дізнатися точне місцеперебування людини
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

В сучасному цифровому світі надскладно зберегти свою приватність. Практично всі соцмережі, месенджери та портали збирають про нас дані й не захищають їх гідним чином. Одним з таких є Telegram, який з початку повномасштабної війни став головним джерелом отримання оперативної інформації.

Сервіс миттєвих повідомлень Telegram має декілька функцій, які забезпечують комфортне користування, проте мало хто знає, що є одна, яка може стати проблемою для конфіденційності користувачів. Вона дозволяє встановити місце розташування людини з точністю до метра. Розповідаємо, як її відключити.

Читайте також:

Telegram стежить за вами — що це за функція 

Мається на увазі функція "Люди поруч", яка дає змогу визначати відстань до юзерів, які перебувають поруч. Вона досить точно визначає відстань в обраній зоні. Для цього достатньо використовувати спеціальний скрипт.

Отримати доступ до телефонних номерів користувачів за допомогою функції "Люди поруч" неможливо.  

До речі, в самому Telegram не вважають цю функцію вразливістю. За їх словами, користувачі свідомо погоджуються на передачу своєї геолокації, активуючи функцію. 

Telegram стежить за вами — що це за функція

Як відключити функцію Люди поруч в Telegram

Щоб відключити відображення свого профілю, потрібно перейти в мобільній версії месенджера в "Контакти" → "Знайти людей поруч".

Відключити відображення профілю можна в будь-який момент, натиснувши на кнопку "Не показувати мене" на головній сторінці профілю. Також, щоб уникнути зайвих ризиків не дозволяйте цій функції доступ до своєї геопозиції.

Як відключити функцію Люди поруч в Telegram

Якщо конфіденційність є важливим аспектом для вас, то варто вимкнути цю функцію, але перед цим уважно зважити на їх наслідки та переваги.

Нагадаємо, ми писали, що соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, презентувала власні "канали мовлення". Вони подібні до тих, що є у Telegram. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:33 На антиурядовому мітингу в Кишиневі помітили росіян

19:32 "Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників

19:30 Що робити, коли втратили роботу: ТОП-7 кроків до відновлення після звільнення

19:26 Втрачена надія на демократію: росія остаточно вийшла з договорів Ради Європи

19:19 Шуляк розповіла, скільки часу є в українців подати заявку на компенсацію за зруйноване житло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:16 Відомі головні претенденти на "Золотий м'яч-2023": чи є у списку Мессі та Мбаппе

Новина з відео

19:06 Кіберполіція заблокувала в Україні 18 каналів та груп, присвячених ПВК "Редан"

19:01 На ЗАЕС окупанти беруть на роботу людей без освіти та досвіду, — Генштаб

Ексклюзив

19:00 Поїздка до Криму та столи на всю вулицю: як одесити відзначать день перемоги

Новина з відео

18:50 У Київській області вибухотехніки знищили уламки російського "шахеда": відео

Новина з відео

19:06 Кіберполіція заблокувала в Україні 18 каналів та груп, присвячених ПВК "Редан"

Новина з відео

18:50 У Київській області вибухотехніки знищили уламки російського "шахеда": відео

Новина з відео

18:47 "Професіоналізм росіян" на користь ЗСУ: окупант скаржиться, що його побратими збивають свої ж БпЛА

Новина з відео

18:30 Одеські медики допомагатимуть на деокупованих територіях Миколаївщини

Новина з відео

15:15 Через землетруси у дев’ятьох країнах світу різко впав рівень води: подекуди узбережжя обміліли на 30-40 метрів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:15 У росії заступилися за генерала-стриптизера Матовнікова, який танцював еротичні танці в душі (ВІДЕО)

Новина з відео

13:46 UNITED24 створили сайт, який дозволяє "пройтися" вулицями зруйнованих українських міст

Ексклюзив

13:25 Тімур Мірошниченко втретє стане батьком: кого планує усиновити родина

Новина з відео

13:24 ​​​​​​​Росіяни намагалися прорвати українську оборону під Сватовим, — Гайдай

Ексклюзив

12:22 Тімур Мірошниченко розповів, скільки хоче мати дітей

19:32 "Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників

18:00 Одні виходять на мітинги, інші — ковтають язики: як співіснують у Грузії українці та росіяни

Ексклюзив

17:20 "Крилата піхота": чи зможе ворог провести десантну операцію

Ексклюзив

06:00 Що далі? Кроки по відбудові України після війни

20:52 Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

18:50 Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Ексклюзив

17:29 "Останнє" китайське попередження: що стоїть за мирними пропозиціями Піднебесної

08:00 Як корупція підживлює війну

Актуальне по темі

None 28 Лютий 19:33

На антиурядовому мітингу в Кишиневі помітили росіян

None 28 Лютий 19:32

"Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників

None 28 Лютий 09:47

Що робити, коли втратили роботу: ТОП-7 кроків до відновлення після звільнення

None 28 Лютий 19:26

Втрачена надія на демократію: росія остаточно вийшла з договорів Ради Європи

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB