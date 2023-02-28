Як відключити функцію стеження в Telegram — поради для користувачів

За допомогою цієї функції можна дізнатися точне місцеперебування людини

В сучасному цифровому світі надскладно зберегти свою приватність. Практично всі соцмережі, месенджери та портали збирають про нас дані й не захищають їх гідним чином. Одним з таких є Telegram, який з початку повномасштабної війни став головним джерелом отримання оперативної інформації.

Сервіс миттєвих повідомлень Telegram має декілька функцій, які забезпечують комфортне користування, проте мало хто знає, що є одна, яка може стати проблемою для конфіденційності користувачів. Вона дозволяє встановити місце розташування людини з точністю до метра. Розповідаємо, як її відключити.

Telegram стежить за вами — що це за функція

Мається на увазі функція "Люди поруч", яка дає змогу визначати відстань до юзерів, які перебувають поруч. Вона досить точно визначає відстань в обраній зоні. Для цього достатньо використовувати спеціальний скрипт.

Отримати доступ до телефонних номерів користувачів за допомогою функції "Люди поруч" неможливо.

До речі, в самому Telegram не вважають цю функцію вразливістю. За їх словами, користувачі свідомо погоджуються на передачу своєї геолокації, активуючи функцію.

Як відключити функцію Люди поруч в Telegram

Щоб відключити відображення свого профілю, потрібно перейти в мобільній версії месенджера в "Контакти" → "Знайти людей поруч".

Відключити відображення профілю можна в будь-який момент, натиснувши на кнопку "Не показувати мене" на головній сторінці профілю. Також, щоб уникнути зайвих ризиків не дозволяйте цій функції доступ до своєї геопозиції.

Якщо конфіденційність є важливим аспектом для вас, то варто вимкнути цю функцію, але перед цим уважно зважити на їх наслідки та переваги.

Нагадаємо, ми писали, що соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, презентувала власні "канали мовлення". Вони подібні до тих, що є у Telegram.