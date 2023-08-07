Інженери винайшли автономний робот-кулемет, що захистить від БпЛА

Робот-кулемет Trakon Targan від компанії Unirobotics. Фото: Unirobotics

Компанія Unirobotics створила кулеметну вежу дистанційного керування Trakon Targan і вже встигла її випробувати. Цю зброю можна ефективно використовувати для захисту від ворожих дронів, катерів тощо.

Про це повідомляє BuildingTECH.

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Зазначається, що робот-кулемет Trakon Targan створили спеціально для військових кораблів. Це — системою озброєння, що захищає від ворожих повітряних цілей, зокрема БпЛА, катерів та човнів-камікадзе.

Робот-кулемет Trakon Targan від компанії Unirobotics. Фото: Unirobotics

"Бойова система оснащена 12,7×99 мм великокаліберним кулеметом 12,7×99 мм, а також може оснащуватися 40-мм автоматичним гранатометом (MK-19)", — повідомляє видання.

Trakon Targan — це машина, яка має добре око й може бачити все навколо себе навіть не рухаючи гармати. Вона використовує високотехнологічний модуль, щоб відстежувати об'єкти. Її також можна встановити й на військові автомобілі.

Нагадаємо, що компанія Hyundai запатентувала дрон, який зможе переміщувати авто повітрям. За словами розробників, безпілотник та машина доповнюватимуть одне одного. Таким чином, дрон зможе перенести авто повітрям, а те своєю чергою — доправити БпЛА на місце, куди дрон дістатися не може.