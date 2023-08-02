Hyundai розробляє дрон, що зможе перенести авто повітрям

Майбутній дрон, що перевозитиме авто. Фото: CarBuzz

Компанія Hyundai запатентувала дрон, який зможе переміщувати авто повітрям. За словами розробників, безпілотник та машина доповнюватимуть одне одного. Таким чином, дрон зможе перенести авто повітрям, а те своєю чергою — доправити БпЛА на місце, куди дрон дістатися не може.

Про це повідомляє CarBuzz.

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Дрон-перевізник від Hyundai

Ідея кооперативних транспортних систем полягає у поєднанні літаків і автомобілів, як летючих таксі. Це вигадали Audi, Airbus і Italdesign, але їхній проєкт не був успішним, тож вони його закрили.

Дрон та авто. Фото: Бюро патентів і торгових марок США

Hyundai пропонує створити таку систему, де різні частини можуть доповнювати одна одну. Він також зможе перевозити вантажі, бути зарядною станцією для електромобілів або виконувати роль розвідника.

Дрон над авто. Фото: CarBuzz

Hyundai має інтерес до подібної техніки, оскільки у стратегії розвитку компанії прописана важливість роботів і безпілотних транспортних засобів. Ще 2019 року корейці представили концепт Elevate — безпілотник, що може доставляти рятувальників до епіцентру катастроф. У буденному житті безпілотне таксі може забирати маломобільних пасажирів, наприклад, тих, хто користується інвалідними кріслами.

Нагадаємо, що оборонно-промисловий комплекс України поповнився новими бойовими безпілотниками. Інженери розробили нові боєприпаси оперативно-стратегічного рівня "Рубака".