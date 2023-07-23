Ілон Маск показав новий логотип Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск та логотип Twitter. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

У Twitter з'явиться новий логотип. Відтепер він не матиме пташки.

Про це повідомив новий власник Twitter Ілон Маск.

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Новий логотип Twitter

Маск написав, що вже скоро "ми попрощаємося з брендом Twitter і поступово з усіма птахами", натякаючи на новий логотип.

Like this but X pic.twitter.com/PRLMMA2lYl — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Згодом він розповів, що, "якщо сьогодні ввечері опублікують достатньо хороший логотип X, завтра ми оприлюднимо його в усьому світі".

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Також він показав відео із мерехтливим зображенням літери "Х" — новим логотипом соцмережі.

Нагадаємо, раніше Twitter оголосив, що вимагатиме від користувачів мати обліковий запис на платформі соціальних мереж, щоб переглядати твіти. Маск назвав цей крок "тимчасовим надзвичайним заходом".