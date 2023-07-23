Ілон Маск показав новий логотип Twitter
У Twitter з'явиться новий логотип. Відтепер він не матиме пташки.
Про це повідомив новий власник Twitter Ілон Маск.
Новий логотип Twitter
Маск написав, що вже скоро "ми попрощаємося з брендом Twitter і поступово з усіма птахами", натякаючи на новий логотип.
Like this but X pic.twitter.com/PRLMMA2lYl— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023
Згодом він розповів, що, "якщо сьогодні ввечері опублікують достатньо хороший логотип X, завтра ми оприлюднимо його в усьому світі".
And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023
Також він показав відео із мерехтливим зображенням літери "Х" — новим логотипом соцмережі.
July 23, 2023
Нагадаємо, раніше Twitter оголосив, що вимагатиме від користувачів мати обліковий запис на платформі соціальних мереж, щоб переглядати твіти. Маск назвав цей крок "тимчасовим надзвичайним заходом".
Згодом він заявив, що Twitter обмежує кількість твітів на день, які можуть читати різні облікові записи. За словами власника Ілона Маска, це зроблено для того, щоб перешкодити "надмірним рівням" збирання даних і маніпулювання системою.