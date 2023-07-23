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Ілон Маск показав новий логотип Twitter

23 липня 2023 10:32
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Ілон Маск показав новий логотип Twitter
Американський мільярдер Ілон Маск та логотип Twitter. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Twitter з'явиться новий логотип. Відтепер він не матиме пташки.

Про це повідомив новий власник Twitter Ілон Маск

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Новий логотип Twitter

Маск написав, що вже скоро "ми попрощаємося з брендом Twitter і поступово з усіма птахами", натякаючи на новий логотип.

Згодом він розповів, що, "якщо сьогодні ввечері опублікують достатньо хороший логотип X, завтра ми оприлюднимо його в усьому світі".

Також він показав відео із мерехтливим зображенням літери "Х" — новим логотипом соцмережі. 

Нагадаємо, раніше Twitter оголосив, що вимагатиме від користувачів мати обліковий запис на платформі соціальних мереж, щоб переглядати твіти. Маск назвав цей крок "тимчасовим надзвичайним заходом".

Згодом він заявив, що Twitter обмежує кількість твітів на день, які можуть читати різні облікові записи. За словами власника Ілона Маска, це зроблено для того, щоб перешкодити "надмірним рівням" збирання даних і маніпулювання системою.

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