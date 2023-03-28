Ілон Маск оголосив про оновлення платної функції Twitter Blue: деталі

Ілон Маск

Ілон Маск оголосив про зміну платної функції Twitter Blue на платформі соціальних мереж. З 15 квітня лише підтверджені передплатники матимуть дописи, рекомендовані іншим користувачам, і зможуть голосувати в опитуваннях.

Про це повідомляє BBC.

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Згідно з політикою, публікації з неплатних облікових записів не будуть включені в потік рекомендованих твітів "Для вас".

Минулого тижня фірма заявила, що видалить перевірений статус деяких "застарілих" облікових записів, які датуються до того, як Маск придбав компанію.

Наразі користувачі платять 7 доларів на місяць за синю галочку, яка також дає доступ до додаткових функцій.

Маск заявив, що ці зміни є єдиним реалістичним способом протистояти захопленню влади зграями просунутих ботів зі штучним інтелектом. В іншому випадку це безнадійно програшна битва.

"Голосування на виборчих дільницях потребуватиме перевірки з тієї ж причини", — додав він.

Цей крок розкритикували деякі користувачі соціальних мереж.

Колишній співробітник команди перевірки Twitter, який побажав залишитися анонімним, сказав:

"Нашою ціллю номер один для моєї команди був захист користувачів від реальної шкоди, а для мене це абсолютно протилежне".

Користувачі пишуть, що перевірені акаунти використовуватимуть свою владу та присутність на платформі, щоб впливати на будь-що, від дезінформації до реальної шкоди для користувачів у всьому світі. Це тиха загроза, яку ніхто не бачить

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 березня, компанія Twitter в судовому поданні повідомила, що в інтернет частково "злили" код соцмережі. Наразі команда розпочала розслідування витоку даних, аби знайти користувача, який це зробив.

Також ми писали, що восени минулого року мільярдер Ілон Маск купив соцмережу Twitter за 44 млрд доларів. Він запропонував співробітникам премію у вигляді акцій, виходячи з оцінки вартості компанії у 20 млрд доларів. Маск оцінив Twitter вдвічі дешевше за суму купівлі.

Додамо, у січні стало відомо, що в Twitter після приходу в компанію Ілона Маска скоротили до 80% працівників.