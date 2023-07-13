Ілон Маск "кинув" експрацівників Twitter на 500 млн доларів

Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Twitter відмовився виплатити щонайменше 500 млн доларів обіцяної вихідної допомоги тисячам колишнім співробітникам. Вони були звільнені після того, як Ілон Маск придбав компанію.

Про це повідомляє The Guardian.

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Кортні Макмілліан, яка керувала програмами виплат співробітникам Twitter до того, як її звільнили в січні, подала колективний позов до федерального суду Сан-Франциско.

За її словами, згідно з планом звільнення у 2019 році, більшості працівникам пообіцяли виплатити два місяці базової зарплати, а також один тиждень зарплати за кожен повний рік роботи, якщо їх звільнять. У позові йдеться, що Макмілліан мала виплату базової зарплати за шість місяців.

Однак компанія перерахувала звільненим працівникам максимум один місяць вихідної допомоги, а багато з них не отримали нічого.

Позов звинувачує Twitter і Маска в порушенні федерального закону, що регулює плани виплат працівникам. На компанію вже подавали до суду за нібито невиплату вихідної допомоги, але ці справи стосувалися порушення контракту, а не закону про пільги. Twitter заявив, що повністю розрахувався з колишніми працівниками.

У позові також йдеться, що компанія звинувачується у невиплаті мільйонів доларів бонусів, які вона заборгувала працівникам.

Нагадаємо, компанія Meta 6 липня запустила новий застосунок під назвою Threads. Водночас у Twitter стверджують, що даний додаток — це їхній аналог і погрожують за це судовим позовом.

Також ми писали, що Twitter обмежує кількість твітів на день, які можуть читати різні облікові записи. За словами власника Ілона Маска, це зроблено для того, щоб перешкодити "надмірним рівням" збирання даних і маніпулювання системою.