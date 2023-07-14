ЄС заборонив мобільні телефони без знімного акумулятора

Смартфон в руках. Фото: росЗМІ

Європейський Союз ухвалив закон, який забороняє смартфони без знімного акумулятора. Це дозволить користувачам без проблем та швидко замінювати батареї, уникаючи відвідування сервісного центру.

Про це повідомляє Android Authority.

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Новий закон ЄС

Нові норми набирають чинності з 2027 року. До них також належить обов'язковість маркування батарей: виробники зобов'язані надавати інформацію про місткість, міцність та хімічний склад батареї.

Законодавча ініціатива спрямована на формування циклічної економіки для батарей, збільшення можливості перероблювання та повторного використання матеріалів. В ідеалі батареї зі старих смартфонів повністю перероблятимуться для виробництва нових, хоча зрозуміло, що не всі матеріали зможуть бути використані повторно на 100%.

У ЗМІ пишуть, що попри те, що закон є обов'язковим лише для пристроїв, що продаються в країнах ЄС, передбачається, що великі виробники, такі як Samsung, Google та Apple, ймовірно, будуть застосовувати його стандарти в усьому світі.

Зазначимо, що раніше було ухвалено схоже рішення щодо ноутбуків. У найближчому майбутньому користувачі можуть без проблем замінювати батареї у своїх портативних комп'ютерах.

Нагадаємо, що наступного року компанія Apple планує додати нові смайли. Ці символи можуть бути включені до специфікації Emoji 15.1, яку затвердять у вересні 2023 року.

Також ми писали, що компанія Apple активно займається розробкою ноутбука з екраном, що складається, що може стати сильним конкурентом Asus і їх лінійки Zenbook Fold. Також стало відомо, коли Apple покаже готову продукцію світу.