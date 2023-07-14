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ЄС заборонив мобільні телефони без знімного акумулятора

14 липня 2023 21:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЄС заборонив мобільні телефони без знімного акумулятора
Смартфон в руках. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Європейський Союз ухвалив закон, який забороняє смартфони без знімного акумулятора. Це дозволить користувачам без проблем та швидко замінювати батареї, уникаючи відвідування сервісного центру.

Про це повідомляє Android Authority.

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Новий закон ЄС

Нові норми набирають чинності з 2027 року. До них також належить обов'язковість маркування батарей: виробники зобов'язані надавати інформацію про місткість, міцність та хімічний склад батареї.

Законодавча ініціатива спрямована на формування циклічної економіки для батарей, збільшення можливості перероблювання та повторного використання матеріалів. В ідеалі батареї зі старих смартфонів повністю перероблятимуться для виробництва нових, хоча зрозуміло, що не всі матеріали зможуть бути використані повторно на 100%.

У ЗМІ пишуть, що попри те, що закон є обов'язковим лише для пристроїв, що продаються в країнах ЄС, передбачається, що великі виробники, такі як Samsung, Google та Apple, ймовірно, будуть застосовувати його стандарти в усьому світі.

Зазначимо, що раніше було ухвалено схоже рішення щодо ноутбуків. У найближчому майбутньому користувачі можуть без проблем замінювати батареї у своїх портативних комп'ютерах.

Нагадаємо, що наступного року компанія Apple планує додати нові смайли. Ці символи можуть бути включені до специфікації Emoji 15.1, яку затвердять у вересні 2023 року.

Також ми писали, що компанія Apple активно займається розробкою ноутбука з екраном, що складається, що може стати сильним конкурентом Asus і їх лінійки Zenbook Fold. Також стало відомо, коли Apple покаже готову продукцію світу.

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