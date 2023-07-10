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Apple випустить MacBook зі складаним екраном: коли з'явиться

10 липня 2023 02:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Apple випустить MacBook зі складаним екраном: коли з'явиться
Дівчина працює за MacBook Фото: MacBook Folio
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Компанія Apple активно займається розробкою ноутбука зі складаним екраном, що може стати сильним конкурентом Asus і їх лінійки Zenbook Fold. Також стало відомо, коли ж Apple покаже готову продукцію світові.

Про це повідомляє NNews.

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Коли з'явиться MacBook зі складаним екраном

Зазначається, що провідні корейські виробники дисплеїв Samsung Display і LG Display зосередилися на розробці OLED-панелей для ноутбуків на тлі насичення ринку смартфонів.

З огляду на попит на складані OLED-панелі для ноутбуків, який тільки продовжує зростати, обидві компанії співпрацюють у їх розробці та виробництві. Однак поява Apple на цьому ринку матиме значний вплив, якщо зважати на вплив компанії у світі.

Asus Zenbook 17 Fold OLED. Фото: NNews

"Ноутбуки зі складаним екраном все ще зароджуються, але вони викликали значний ажіотаж. Можливість скласти ноутбук навпіл відкриває нові можливості для портативності та використання. Для професіоналів це може означати більшу гнучкість для роботи в дорозі без шкоди для площі екрана чи продуктивності. Споживання медіа також може бути революційним, оскільки тепер користувачі можуть насолоджуватися більшим екраном для перегляду фільмів і відео без необхідності використання додаткового пристрою", — зазначає видання.

Наразі характеристика комплектації MacBook зі складаним екраном залишається невідомою. Хоча офіційний запуск цього продукту очікується 2026 року, за чутками, Apple планує представити свій MacBook зі складаним екраном вже 2025 року.

Нагадаємо, що компанія Apple випустила оновлення застосунку Shazam. Тепер він може ідентифікувати пісні на YouTube, Instagram та TikTok.

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