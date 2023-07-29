Google використовує приголомшливу кількість води для ШІ: чим це шкідливо

ІТ-сервери.Фото: google

Останнім часом споживання води компанією Google стрімко зростає, оскільки продовжується просування в енергомісткий світ штучного інтелекту. За 2022 рік компанія вже використала на 20% більше води, ніж 2021 року і це не позитивно впливає на екологію.

Про це пише The Byte.

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Зазначається, що згідно з екологічним звітом технічного гіганта за 2023 рік, минулого року компанія використала астрономічні 5,6 мільярда галонів води, що на 20% більше, ніж у 2021 році. Це, ймовірно, значною мірою можна пояснити зростаючими зусиллями Google щодо штучного інтелекту, оскільки навчання цих алгоритмів у великих центрах обробки даних споживає величезну кількість енергії, а також величезну кількість води для охолодження.

"Це невдале використання води, особливо враховуючи, що її дефіцит перетворюється на нагальну глобальну проблему, зокрема на Західному узбережжі, де базується технологічний гігант", — наголошують у виданні.

Ситуація настільки погіршилася, що запланований центр обробки даних Google в Арізоні перейшов на "технологію повітряного охолодження" через дефіцит води в цьому районі, повідомляє Insider.

Компанія Google обіцяє використовувати воду для охолоджень своїх систем економніше.

Нагадаємо, нещодавно Google анонсував нові функції в Chrome для iOS та iPadOS.