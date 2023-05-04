Google додасть сині галочки для користувачів Gmail

Логотип компанії Google видно в офісі на Манхеттені, Нью-Йорк. Фото: Reuters

Компанія Google повідомила про впровадження синьої галочки в електронній пошті Gmail. Це допоможе відрізнити повідомлення законних користувачів від тих, які надсилають шахраї.

Про це повідомляється у пресслужбі Google.

Читайте також:

Синя галочка в Gmail

Зазначається, що Gmail покаже синю галочку поруч з ім'ям відправника, щоб підтвердити його особистість і допомогти користувачам визначити, чи є електронний лист законним або шахрайським.

"Тепер, ґрунтуючись на цій функції, користувачі бачитимуть значок галочки для відправників, які прийняли BIMI. Це допоможе користувачам ідентифікувати повідомлення від законних відправників, а не від тих, хто видає себе за інших", — йдеться в повідомленні.

У Google заявили, що перевірка автентичності електронної пошти може допомогти користувачам і системам безпеки "виявляти і зупиняти спам", а також дає змогу відправникам "використовувати довіру до свого бренду".

Компанія пояснює, що ця функція допоможе підтвердити ідентифікацію відправника, що зі свого боку допоможе уникнути шахрайства та інших проблем безпеки.

"Синя галочка" для користувачів буде безкоштовною.

Нагадаємо, Google нещодавно представив новий метод доступу до облікових записів за допомогою ключів доступу. Ці ключі доступу дозволяють користувачам входити в систему за допомогою відбитка пальця, розпізнавання обличчя або PIN-коду для розблокування комп'ютера або мобільного пристрою.