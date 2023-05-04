Google розробив новий спосіб входу до облікових записів

Система Google знайшла новий спосіб входу в облікові записи. Фото: Reuters

Google нещодавно представив новий метод доступу до облікових записів за допомогою ключів доступу. Ці ключі доступу дозволяють користувачам входити в систему за допомогою відбитка пальця, розпізнавання обличчя або PIN-коду для розблокування комп'ютера або мобільного пристрою.

Про це пише Google Security Blog.

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Як працюють ключі доступу

За словами розробників Google, ключі доступу захищають користувачів від фішингових атак і будь-яких помилок, яким можуть бути схильні паролі, таких як повторне використання або розкриття під час витоку даних. Компанія стверджує, що ключі доступу забезпечують надійніший захист, ніж більшість методів двофакторної автентифікації.

Використання ключів доступу не означає, що кожного разу, коли користувач хоче увійти до свого облікового запису, необхідно використовувати смартфон. Якщо користувач має кілька гаджетів, рекомендується створювати окремі ключі доступу для кожного пристрою.

Таким чином, новий метод ключа доступу Google є більш безпечною та зручною альтернативою традиційним паролям, які можуть бути схильні до різних уразливостей у системі безпеки.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України разом із Google запускає безкоштовний курс про штучний інтелект "Основи АI". Загалом навчання триватиме чотири тижні.