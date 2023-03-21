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Гонка штучного інтелекту: Google запустив власну версію ChatGPT

21 березня 2023 18:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чим відрізняються ChatGPT і Bard
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 20 березня, Google розпочав публічний випуск свого чат-бота зі штучним інтелектом під назвою Bard. Компанія шукає користувачів і відгуки, щоб завоювати позиції на Microsoft Corp у стрімких перегонах технологій штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

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Починаючи зі США та Великобританії, споживачі можуть приєднатися до списку очікування для отримання англомовного доступу до програми Bard, яка раніше була доступна лише для схвалених тестувальників.

Google описує Bard як експеримент, що дозволяє співпрацювати з генеративним штучним інтелектом, технологією, яка покладається на попередні дані для створення, а не ідентифікації вмісту.

Торішній випуск ChatGPT, чат-бота від стартапу OpenAI, який підтримується Microsoft, спричинив перегони у технологічному секторі, щоб надати ШІ в руки більшої кількості користувачів. Мета полягає в тому, щоб змінити спосіб роботи людей і виграти бізнес у цьому процесі.

В чому суть Bard

Суть Bard схожа на Chat GPT. Його можливості в основному призначені для того, щоб відповісти на питання на будь-яку тему цілком природним і дуже зрозумілим способом для середнього користувача Інтернету. Ідея Google полягає в тому, що з часом Bard API буде інтегровано з іншими додатками Google, такими як Calendar або Meet. Це також зробить Bard свого роду нашим особистим секретарем, який буде постійною підтримкою для нас у призначенні зустрічей, плануванні роботи на тиждень або швидкому створенні інформації, яку ми публікуємо в блогах і соціальних мережах.

Чим відрізняються ChatGPT і Bard 

Перша відмінність між двома інструментами полягає в мові, яка використовувалася для навчання. Bard навчався на новій мовній моделі під назвою Meena, яка була розроблена з використанням 341 ГБ текстових даних, тоді як ChatGPT використовував мову під назвою LaMDA та 45 терабайтів текстових даних, що робить її однією з найповніших мовних моделей, які коли-небудь існували.

Однак, попри менший навчальний корпус, Bard все ще здатний відповідати на широкий спектр питань і здатний вести власну розмову з людьми.

Друга відмінність між цими двома інструментами — "голос бренду". Штучний інтелект Bard був спеціально розроблений, щоб мати більше "людського" відтінку — бути чуйним і привабливим, використовуючи такі методи, як гумор, аналіз почуттів і особисті розмови, щоб зробити спілкування більш природним і приємним.

Водночас ChatGPT в основному зосереджується на створенні інформативних і точних відповідей на запити користувачів, а не на спробах відтворити нюанси людської розмови.

Хоча обидва інструменти використовують нейронні мережі для генерації своїх відповідей, модель Bard є складнішою, використовує архітектуру на основі трансформатора, яка дозволяє обробляти довші послідовності тексту з більшою точністю.

Що стосується швидкості та ефективності, Bard має тут значну перевагу завдяки тому, що він побудований на масивній обчислювальній інфраструктурі Google, що дозволяє йому обробляти запити швидше та ефективніше, ніж багато інших чат-ботів.

З іншого боку, ChatGPT є більш гнучким, оскільки це платформа з відкритим кодом, яку можна легко налаштувати та адаптувати для широкого спектра додатків. Це робить його популярним вибором для розробників і компаній, які хочуть інтегрувати ШІ у свої продукти та послуги.

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект розповів про готовність замінити 20 професій, якими займаються люди

Фото: Clickmagic

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