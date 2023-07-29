Гідна "заміна" людині: ШІ неминуче вплине на ігрову індустрію й не тільки

Штучний інтелект. Фото: google

Керівники та політики в усьому світі стурбовані тим, що штучний інтелект наступного покоління завдасть шкоди охороні здоров'я та фінансовим галузям. В ігровій індустрії ці зміни вже почались, десятки робочих місць замінив ШІ.

Про це пише Bloomberg.

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Безліч потужних світових компаній у різних сферах стурбовано спостерігають за тим, як штучний інтелект заміняє тисячі робочих місць.

Проте компанії ігрової індустрії все ж заявили, що зміни, хоч і болючі, проте неминучі і можуть розширити можливості менших студій, підвищити креативність і, зрештою, принести користь геймерам у всьому світі.

У виданні зазначається, що керівник однієї великої японської студії готується до майбутнього, коли через п'ять років половина програмістів і дизайнерів його компанії стане непотрібною, бо замість них усю роботу буде робити ШІ

"Індустрія відеоігор є однією з перших, хто відчув на собі весь тягар штучного інтелекту, оскільки він здебільшого цифровий — закодований мовою, яку читає штучний інтелект, і створений розробниками програмного забезпечення, добре підготовленими до використання, адаптації та вдосконалення нових обчислювальних інструментів", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що компанія Google використовує рекордну кількість води для охолодження своєї техніки, оскільки продовжує просування в енергомісткий світ штучного інтелекту.