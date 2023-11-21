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Федоров розповів, як залишатися в мережі під час можливих блекаутів

21 листопада 2023 15:59
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Як залишатись зі стабільним інтернет під час блекаутів
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Фейсбук Михайла Федорова.
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Взимку Росія може знову вдарити по енергетичній інфраструктурі України, через що в країні можуть початися перебої з електропостачанням та, відповідно, інтернет-з'єднанням. Проте українські провайдери мають можливість підключитися до технології, яка дозволяє без світла мати інтернет.

Як залишатися онлайн під час можливих блекаутів, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Українські інтернет-провайдери можуть переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень.

"До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, підʼєдналися 158 тисяч нових абонентів. Раджу кожному українцю вже зараз подбати про енергостійкий інтернет. Це основа вашої ефективності взимку", — написав Федоров.

Для цього потрібно: 

  • уточнити у власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;
  • якщо відповідь вас не влаштує — знайдіть найближчого й подайте заявку на підключення;
  • забезпечити Wi-Fi-роутер безперебійним живленням
скрін федоров
Скріншот. ТГ-канал Михайла Федорова.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про новий український дрон Backfire, який увійшов до оборонного кластера Brave1.

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