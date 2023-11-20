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Українські розробники створили новий ударний дрон Backfire — у чому його особливість

20 листопада 2023 20:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Українські розробники створили новий ударний дрон Backfire — у чому його особливість
Український ударний дрон Backfire. Фото: Михайло Федоров
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про новий український дрон Backfire. Такі безпілотники увійшли до оборонного кластера Brave1.

Про нову розробку він розповів у своїх соцмережах.

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Особливості безпілотника

"БпЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти", — зазначив Федоров.

Зазначається, що за допомогою GPS-антени, яку майже неможливо заглушити, дрон є стійким до російських засобів РЕБу. 

Крім того, завдяки повній автономності БпЛА російські окупанти не мають можливості вирахувати його координати й наземну команду. 

"Зараз Backfire демонструє хороші результати на фронті. За останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Розробники співпрацюють зі зведеним загоном "Злі птахи" ЗСУ, які допомагають удосконалювати БпЛА", — наголосив міністр.

Підготовка до серійного виробництва дронів

За його словами, дрон вже пройшов відповідну комісію Міністерства оборони, тому очікує наказ на допуск до використання. Це дасть державі можливість офіційно купувати такі безпілотники. 

"Команда творців уже готується до серійного виробництва БпЛА. Продовжуємо збільшувати кількість безпілотників на фронті. Якщо теж маєте розробки, які допоможуть Силам оборони, подавайте заявку через платформу Brave1", — додав Федоров. 

Нагадаємо, раніше українські військові показали, як FPV-дроном знищили танк російських окупантів. Ворог залишився без важливої техніки на Бахмутському напрямку.

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