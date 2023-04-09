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Експерти з безпеки виявили новий вірус, що таємно викрадає кошти з криптогаманців

9 квітня 2023 11:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Криптовалюта BTC. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Експерти з безпеки Trustwave Spiderlabs виявили штами шкідливого ПЗ, відомого як Rilide. Вони викрадають активи користувачів криптовалютних бірж.

Про це повідомляє No worries.

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Деталі

Експерти зазначили, що Rilide маскується під розширення Google Диска та використовує вбудовані функції Chrome. Програмне забезпечення перлюструє дії користувачів під час здійснення операцій на криптовалютних біржах. Воно таємно викрадає кошти з криптогаманців.

Rilide також дає змогу впроваджувати шкідливі скрипти для крадіжки коштів із бірж криптовалют. Однією з функцій ПЗ є можливість підміни скопійованої адреси криптогаманця жертви з буфера обміну на адресу зловмисника.

"Відмінність цієї шкідливої програми полягає в тому, що вона має ефективну і рідко використовувану здатність використовувати підроблені діалоги, щоб обманом змусити користувачів розкрити їхню двофакторну автентифікацію, а потім вивести криптовалюти у фоновому режимі", — розповіли експерти Trustwave Spiderlabs.

Одним із каналів поширення штаму Rilide є Microsoft Publisher, ідентифікований Trustwave. Файл є частиною Ekipa RAT, троянської програми віддаленого доступу.

Другий варіант поширення штамів Rilide — Aurora Stealer, який був помічений Trustwave ще у квітні минулого року як Malware-as-a-Service (MaaS). Шкідливе ПЗ призначене для збору даних з декількох веббраузерів, криптовалютних гаманців і локальних систем.

Експерти з безпеки Trustwave Spiderlabs попередили власників криптоактивів, що потрібно проявляти "пильність і здоровий скептицизм" щоразу, коли події розвиваються за нетрадиційним сценарієм або вони отримують небажані електронні листи.

Нагадаємо, експерти аналітичного сервісу CoinGecko розповіли про найуспішніші криптовалюти, яким вдалось максимально зрости за перший квартал 2023 року. Абсолютним лідером стала Coinflex (FLEX).

Також ми писали, що криптоексперт та трейдер під псевдонімом DonAlt поділився своїми прогнозами щодо майбутнього біткоїна. Минулого року він точно передбачив падіння BTC.

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