ДП "Антонов" домовився з французькою компанією виробляти дрони Aarok MALE

Дрон Aarok MALE. Фото: скриншот

Нещодавно українське підприємство "Антонов" та французька фірма Turgis & Gaillard обговорили спільне створення БпЛА Aarok MALE. Під час візиту французького міністра оборони Себастьєна Лекорню до Києва минулого тижня було укладено відповідну угоду.

Про це повідомляє La Tribune.

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Що відомо про безпілотник Aarok MALE

Повідомляється, що Aarok MALE — безекіпажний апарат, вперше продемонстрований у червні поточного року на виставці в Парижі, отримав оцінки як один із найвидатніших ударно-розвідувальних дронів в історії Франції.

Цей безпілотник має масу 2,5 тонни й здатний перевозити до 3 тонн вантажу, включаючи паливо, ракети та розвідувальну електроніку. Одними з відмінних характеристик цього апарату є здатність злітати та сідати на нерівній поверхні, керуватися будь-якою геолокацією та бути швидко розгорнутим при використанні тактичного транспортного повітряного судна.

Видання також уточнює, що для України планується виробництво адаптованої та економнішої моделі даного БпЛА.

Нагадаємо, що Збройним Силам України допомагатиме знищувати ворога підводний безпілотник "Марічка". Він здатний вразити об'єкти портової інфраструктури, підводні та надводні цілі.