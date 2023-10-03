Помощь ВСУ: дрон "Маричка" может обезвредить цели на расстоянии тысячу километров

Подводный дрон "Маричка". Фото: скриншот

Вооруженным Силам Украины будет помогать уничтожать врага подводный беспилотник "Маричка". Он способен поразить объекты портовой инфраструктуры, подводные и надводные цели.

Об этом сообщает BuildingTech.

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Беспилотник "Маричка"

Украинские инженеры разработали беспилотник, который может поражать цели на расстоянии в тысячу километров.

Разработчики говорят, что дрон "Маричка" может разрушить как надводные, так и подводные объекты противника в оккупированном Крыму. В частности, речь идет о таких локациях, как Казацкая и Стрелковая бухта в Севастополе, а также технические характеристики позволяют украинскому беспилотнику "работать" в акватории Новороссийской военно-морской базы.

"Если речь идет об объектах страны-агрессора России, то фактически для "Маричка" на сегодняшний день нет никаких ограничений в Черном море", — заявил один из разработчиков.

Сообщается также, что длина дрона составляет примерно 6 метров, а диаметр — чуть больше 1 метра.

Метод наведения дрона — нужно указать координаты цели и возможности подплыть к ней, чтобы выполнить заранее заданную атаку на автопилоте.

Напомним, украинским ударным дронам удалось атаковать авиазавод РФ, где занимались производством ракет Х-59. Произошло это 1 октября, тогда нанесли удар именно по Смоленскому авиационному заводу.