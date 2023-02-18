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ChatGPT запрацював в Україні: що про нього відомо

18 лютого 2023 12:18
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
В Україні запрацював штучний інтелект ChatGPT, — Мінцифри
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

В Україні офіційно став доступний сервіс штучного інтелекту ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих територіях.

Про це у своєму Telegram розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Деталі

Як відомо, чат-бот ChatGPT розроблений американською компанією OpenAI. Раніше Україну було занесено в список країн, де ця програма була заблокована. Наразі ж, завдяки роботі Мінцифри ця програма запрацювала і в Україні.

"Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян", — написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Окрім того, голова Мінцифри подякував компанії OpenAI "за правильне та цілком логічне рішення".

"Країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій", — наголосив він.

Нагадаємо, напередодні ми  писали, що користувачі ChatGPT довели його до "депресії".

 Так, один з користувачів Reddit зазначив, що йому вдалось випадково увігнати нейромережу в "депресію". Чат-бот не зумів запам'ятати, про що вони спілкувалися минулого разу, та залишив довгий тривожний монолог з купою сумних смайликів. 

  

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