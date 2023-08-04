Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Бійці ГУР отримали потужний український безпілотний авіакомплекс "Валькірія" arrow

Бійці ГУР отримали потужний український безпілотний авіакомплекс "Валькірія"

4 серпня 2023 22:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Бійці ГУР отримали потужний український безпілотний авіакомплекс "Валькірія"
Українські розвідники з безпілотним авіакомплексом "Валькірія". Фото: ГУР МО України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Благодійному фонду "Повернись живим" вдалося передати підрозділу ГУР МО України безпілотний авіакомплекс "Валькірія". Його ціна — 2 789 200 гривень.

Про це пише пресслужба української розвідки.

Читайте також:

Скільки техніки отримали бійці

Зазначається, що українські розвідники вже отримали 1 БпАК "Валькірія". Він має три безпілотники та наземну станцію управління з усім потрібним додатковим обладнанням, а саме:

  • ноутбук та монітор, щоб опрацьовувати дані, 
  • комплект мачт та антен,
  • картки пам’яті,
  • леєр,
  • ремкомплект.

Що ще передали розвідникам

Також воїнам передали 5 додаткових бортів БпЛА "Валькірія" та 5 професійних ноутбуків, щоб опрацьовувати відео та фото з польотів.

Робота "Валькірії"

"Валькірія" — безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва, який дуже добре зарекомендував себе під час війни. "Валькірія" малопомітна для радарів, проста й надійна у використанні. У військових цілях застосовується для розвідки та коригування артилерійського вогню в цілодобовому режимі", — пояснили у повідомленні.

В ГУР додали, що "Валькірія" може перебувати у повітрі до 120 хвилин. Крім того, вона транслює відео в онлайн-режимі. Дальність польоту сягає 40 кілометрів.

"Дякуємо благодійному фонду "Повернись живим" та усім громадянам, хто продовжує підтримувати українські Сили безпеки та оборони!" — зазначили у повідомленні. 

Нагадаємо, українська компанія Ukrspecsystems представила модернізований безпілотний розвідувальний комплекс Shark. Розробники збільшили радіус його зв’язку на 20 кілометрів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз