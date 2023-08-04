Бійці ГУР отримали потужний український безпілотний авіакомплекс "Валькірія"

Українські розвідники з безпілотним авіакомплексом "Валькірія". Фото: ГУР МО України

Благодійному фонду "Повернись живим" вдалося передати підрозділу ГУР МО України безпілотний авіакомплекс "Валькірія". Його ціна — 2 789 200 гривень.

Про це пише пресслужба української розвідки.

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Зазначається, що українські розвідники вже отримали 1 БпАК "Валькірія". Він має три безпілотники та наземну станцію управління з усім потрібним додатковим обладнанням, а саме:

ноутбук та монітор, щоб опрацьовувати дані,

комплект мачт та антен,

картки пам’яті,

леєр,

ремкомплект.

Що ще передали розвідникам

Також воїнам передали 5 додаткових бортів БпЛА "Валькірія" та 5 професійних ноутбуків, щоб опрацьовувати відео та фото з польотів.

Робота "Валькірії"

"Валькірія" — безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва, який дуже добре зарекомендував себе під час війни. "Валькірія" малопомітна для радарів, проста й надійна у використанні. У військових цілях застосовується для розвідки та коригування артилерійського вогню в цілодобовому режимі", — пояснили у повідомленні.

В ГУР додали, що "Валькірія" може перебувати у повітрі до 120 хвилин. Крім того, вона транслює відео в онлайн-режимі. Дальність польоту сягає 40 кілометрів.

"Дякуємо благодійному фонду "Повернись живим" та усім громадянам, хто продовжує підтримувати українські Сили безпеки та оборони!" — зазначили у повідомленні.

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