Apple планує застосувати ШІ на усіх своїх пристроях

Моделі Apple iPhone 15 Pro. Фото: Bloomberg

У відповідь на масове поширення штучного інтелекту у технологічних сферах компанія Apple теж намагається не відставати. Так, у підприємстві працюють над створенням чат-боту Apple GPT.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Apple довго залишалася осторонь

Відомо, що ChatGPT став особливо популярним торік.

ТОді як Google і Microsoft Corp випустили генеративні версії ШІ своїх пошукових систем та оновили додатки, Apple "довго залишалася осторонь". Єдиним оновленням компанії, як йдеться у виданні, стала вдосконалена система автовиправлення iOS 17.

Apple та ШІ

Таким чином, у відповідь на масове поширення штучного інтелекту у технологіях Apple розпочала працювати над розробкою внутрішнього чат-боту Apple GPT з метою перевірити функціональність ШІ.

Так, компанія планує застосувати відповідний чат-бот у своїх продуктах. Водночас Apple зіштовхнулася з проблемою і поки не розуміє, як найкраще розгорнути у пристроях штучний інтелект: як повністю на пристрої, як хмарне налаштування чи щось середнє.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким буде суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra у 2024 році.

Додамо, компанія Apple весною 2024 року може представити нове покоління iPad Pro. Однак моделі будуть помітно дорожчими за нинішні через перехід на OLED-дисплей.