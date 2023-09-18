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Apple додала для нових провідних навушників унікальну функцію

18 вересня 2023 17:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Apple додала для нових провідних навушників унікальну функцію
Провідні навушники від Apple. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нещодавно компанія Apple перевела на сучасний зарядний порт USB-C свої провідні навушники ЕarPods. Вони отримали унікальну функцію.

Про це повідомляє 9to5Mac.

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Нові ЕarPods

Найдешевша гарнітура Apple підтримує звук без втрат (Lossless). Частота дискретизації в нових навушниках тепер становить 48 кГц (було 44,1 кГц), а розрядність — 24 біти (було 16 біт).

Відомо, що стрімінговий сервіс Аpple Music видає якість аж до 24 біт / 192 кГц, однак в режимі "без втрат" – тільки 24 біт / 48 кГц. Видання наголошує, що нові EarPods з USB-C повністю сумісні з цими стандартами.

Наразі жодні інші AirPods безпосередньо не підтримують звук без втрат.

Провідні EarPods з USB-C коштують лише 19 доларів.

Нагадаємо, якщо під час заряджання нових смартфонів Apple із серії iPhone 15 використовувати несертифіковані блоки живлення та кабелі USB-С, пристрої можуть назавжди вийти з ладу. Підробки мають неналежні засоби захисту смартфонів.

Також ми писали, що різниця в цінах на новий флагман Apple iPhone 15 Pro між різними регіонами світу досягають розмірів провалля. Якщо в деяких штатах США вартість телефона не змінилася у порівнянні з минулорічним iPhone 14 Pro, то в Туреччині вона виросла на понад 60%.

Додамо, користувачі смартфонами схвально ставляться до того, що iPhone 15 обладнали роз'ємом USB-C. Про це свідчить опитування понад 1000 користувачів iPhone та понад 1000 прихильників Android.

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